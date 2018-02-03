СМИ: Федеральный суд Швейцарии отклонил иски шести россиян на участие в Олимпиаде в Пхенчхане

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции шестерых российских спортсменов, остраненных МОК от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Двое из них - конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников. Предполагается, что остальные четверо - это биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, а также шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев.

- Да, я могу подтвердить, что дело обстоит так, - приводит insidethegames.biz слова источника в МОК.

Ранее эти спортсмены подали коллективный иск по поводу критерий допуска на Олимпиаду. Всех их МОК не допустил до Игр-2018 из-за нарушения допинговых правил в прошлом. При этом они уже отбыли свои дисквалификации и могут без ограничений выступать на международных соревнованиях.

Юсков в юности получил дисквалификацию за марихуану, Кулижников – за стимулятор, который содержался в "загрязненном" спортивном питании. Юсков в итоге получил четыре года дисквалификации, а Кулижников – два.

Бородулиной в 2006-м трижды пропустила внесоревновательный допинг-контроль. Вскоре после этого она, отбыв несколько месяцев дисквалификации, стала выступать за Австралию и вернулась на родину пять лет назад.

В 2014 году в допинг-пробах Старых и Логинова было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. В итоге Старых получила три года дисквалификации, Логинов - два.

Добавим, что CAS на днях оправдал 28 спортсменов, не допущенных МОК до Олимпиады в Пхенчхане. Затем МОК пообещал разобрать мотивационные части решений CAS по каждому спортсмену, после чего также может подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Допуском 28 россиян к Играм-2018 будет заниматься специальная комиссия МОК.

