СМИ: Федеральный суд Швейцарии отклонил иски шести россиян на участие в Олимпиаде в Пхенчхане

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции шестерых российских спортсменов, остраненных МОК от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Двое из них - конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников. Предполагается, что остальные четверо - это биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, а также шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев.
- Да, я могу подтвердить, что дело обстоит так, - приводит insidethegames.biz слова источника в МОК.
Ранее эти спортсмены подали коллективный иск по поводу критерий допуска на Олимпиаду. Всех их МОК не допустил до Игр-2018 из-за нарушения допинговых правил в прошлом. При этом они уже отбыли свои дисквалификации и могут без ограничений выступать на международных соревнованиях.
Юсков в юности получил дисквалификацию за марихуану, Кулижников – за стимулятор, который содержался в "загрязненном" спортивном питании. Юсков в итоге получил четыре года дисквалификации, а Кулижников – два.
Бородулиной в 2006-м трижды пропустила внесоревновательный допинг-контроль. Вскоре после этого она, отбыв несколько месяцев дисквалификации, стала выступать за Австралию и вернулась на родину пять лет назад.
В 2014 году в допинг-пробах Старых и Логинова было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. В итоге Старых получила три года дисквалификации, Логинов - два.
Добавим, что CAS на днях оправдал 28 спортсменов, не допущенных МОК до Олимпиады в Пхенчхане. Затем МОК пообещал разобрать мотивационные части решений CAS по каждому спортсмену, после чего также может подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Допуском 28 россиян к Играм-2018 будет заниматься специальная комиссия МОК.
Опрос
- Татьяна Бородулина
- Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина)
- Александр Логинов (биатлон)
- Ирина Старых
- Денис Юсков
- Павел Кулижников
miker65
Генри, ты про какой опрос? Если ты про выборы 18 марта, то согласен. Там не из кого выбирать.
22:51
genry2012
Опрос какой то странный. Типа - "Ты за большевиков аль за коммунистов"? Для меня оправдание их лишний тормоз на пути окончательного развала, осознания его и начала настоящего подъёма. И без Мудко.
21:56
miker65
Сухой, я рад за тебя, что у тебя нет нижеописанных друзей. Но поверь на слово. Бывают вполне приличыйе хорошие люди, а вот как примут 0,5 -1л водочки на грудь и...Шариков за столом... А обе атлетики оборзели давно. Особннно тяжелая. Давно ее проучить пора.
21:29
sukhoy63
miker65 во первых у меня нет таких друзей, во вторых это совсем некорректное сравнение. Ты считаешь спортсменов скотами? Я нет, даже если они применяли препараты. Скоты - это наркоманы и алкоголики, у которых нет мотивации, и они уходят от трудностей путем отключки мозгов. Спортсмен мотивирован на победу. Спорт давно достиг тех пределов, когда тренировки без фармакологии разрушат здоровье. С другой стороны, чтобы прочувствовать хоть какую то пользу от фармы, атлет обречен тяжело работать, т.к. нет волшебной пилюли. Это подтвердил ваш кумир Гриша, хоть он и человек со странностями, но далеко не идиот и сам мастер спорта по ЛА. Закрыть ЛА равносильно закрыть ОИ, это понимают все и этого никогда не произойдет. Это спорт №1 в мире и самый медалеемкий на ОИ. Теже пиндосы никогда этого не позволят,т.к. имеют там лидирующие позиции.
21:04
miker65
Сухой, если вдруг не понял. Юбилейный стол - это Олимпиада. А оскотинившийся друг в зюзю нажравшийся допинга - это два брата-близнеца- обе атлетики...
20:28
miker65
Сухой, но ты же убираешь из-за своего юбилейного стола в своем доме оскотинившегося друга, если он напился в зю-зю и ведет себя развязанно, как свинья. Или не убираешь?
20:03
IRB
sukhoy63 Возможно, Вы пользуетесь более компетентными источниками. Я читал, что он признался только по одному эпизоду. А на офиц. стартах его пробы всегда были чисты - это факт. Но который, конечно, не означает автоматически, что он не принимал какой-нибудь неопределяемый по тем временам допинг.
18:47
sukhoy63
IRB про Льюса не надо гнать пургу. Перед Сеулом он был заряжен не меньше Джонсона, и имел проблемы с допингконтролем не один раз. В Лос Анджелесе он бал неуловимым Джо, потому что его никто не собирался ловить. В др. случаях его отмазывали адвокаты. Без сомнения он великий спортсмен, но ему повезло, что он конкурировал в те времена, когда с легкостью можно было обойти любой контроль.
18:25
sukhoy63
Убрать легкую атлетику из олимпийских игр - это нонсенс. Именно с нее эти игры и начинались. Не будет ЛА, значит это уже не олимпиада, а черт знает что. Атлетические виды это база, классика, без них не было бы спорта совсем. Так что не надо опускаться до маразма.
18:14
miker65
Сухой, верно мыслишь! Плавки, велик, весло - следующие еа выход были бы. Но почему-то кажется мне, что дисквал обеих атлетик от олимпиад и нас от лыж и биатлона подействовал бы на эти виды спорта и они протрезвели бы резко от допинга.Ps. Не путай дебри с дерби, а кибердрянь со спортом.
18:01
miker65
Кузя, согласен. Льюис в отличие от Маши не полностью признался. А только частично. Там похоже еще и дозы найденные малые были. Иначе его фэнтази про лекарство не прокатило бы.
17:46
IRB
Льюис разок попринимал какое-то лекарство от кашля, в котором было что-то запрещенное. Было это перед Сеулом. Тогда его простили - объяснил, что по незнанию, покаялся, да и сильного эффекта это видимо не давало. История большой огласки не получила, т.к. было это на внутриамериканских тестах. После окончания карьеры он это признал. Но на ОИ и ЧМ он был чист, и его победы сомнению не подвергались.
17:34
кузя23
miker65_А когда Карл Льюис признал что он кушал допинг?
16:47
sukhoy63
miker65 вот поэтому бодливой корове бог рог не дает. Следуя твоей логике, далее надо похерить плавание, велоспорт, греблю и т.д. , а в олимпийской программе оставить шашки, шахматы, киберспорт, крикет, ну и проч. лабуду, которая мало кому интересна. Только вся эта гнусная . якобы . борьба с допингом, если так пойдет и дальше,кончится развалом псевдоолимпийского движения и монополии ВАДА, и вместо них появятся другие, вполне жизнеспособные структуры.
16:47
PLUT-IN
miker65 - да и то, Машу глyпой считают ибо могла промолчать
16:40
wolfwolk
Какая радость за нидергландских конькобежцев. Уж теперь-то они всем покажут, где шмаль забористее.
15:43
miker65
yspesh, среди всей многотысячной толпы официальных допингеров на ум приходят толькое двое. Только два из тысячи, которые признались: - да, я жрал допинг! Это Маша Шарапова и Карлуша Льюис. С остальными 998 допингерами тут же, на следующий день после обнаружения допинга происходила любопытная метаморфоза. Все они тут же становились писателями в жанре фэнтази. Джоан Роуллинг отдыхает с ее потным Гарри.
15:40
miker65
Гашек, немного не так. Всю мировую тяжелую ателетику, а не только нашу, надо было поставить к стенке еще в 1980 году и исключить от олимпиад на 50 лет. Если за олимпийский цикл - за 4 года в ней попадается 2 и более допингера, то дисквал продляется автоматом на эти 4 года. Мировую легкую атлетику предупредить тем самым. Она -следуящая на выход. Если за 4 года в ней обнаружат два и более допингера среди участников топ-сореанований типа ЧМ, ЧЕ , Бриллиантовой лиги и т.п., то атлетика лайт теряет половину своих видов на ближайшей одимпиаде. В следующее четырехлетие обнаружат в ней еще двух и более допингеров - добро пожаловать на выход из олимпиад на 50 лет. А вот в зимних олимпиадах роль тяжелой атлетики играют наши лыжи, атлетики лайт - наш биатлон. Тут полный дисквал делать не нужно. У чехов например за всю историю из срорта, а она длиннее нашей истории, не было ни одного зимнего допингера!!! А у нас Резцова вон открыто говорит, что в спорте без допинга сейчас никуда! И намекает толсто, что сама занималась иглоукалыванием!
14:56
rusfed 2.0
Антимайдан Говорить же о том, что западный суд выносит решения на основании "доказана вина или нет" - после принятия западными чинушами решений на основании домыслов Макларена - может только западник с полным либерализмом головного мозга. 13:54 _______________ Майдаша, ты для меня тут самый удивительный персонаж. Ты же вроде даже образован: все твои фразы - во-первых, сложносочиненные, а во-вторых, без грамматических ошибок. Но, Майдаша, разве судьи - это чиновники?
14:42
yspesh4
Бней Иегуда miker65 Всех, кто сознательно употреблял - да. Кто неумышленно, например, как Сундбю, переборщил с лекарствами - нет. И тестировать на полиграфе надо, а то бывает спортсмен не в курсе, а таблеточки подсовывает тренер или врач.) 13:31 /// Егор Ильич Титов, вы? Переборщили на кухне в Тарасовке?
14:11
Garry1979
дисквалифицирован ОКР , поэтому МОК кого хочет, того и приглашает-смотри олимпийскую хартию... поэтому надо было подавать на восстановление членства ОКР по причине множества оправданий... И потом добившись положительного результата отдельно по каждому спортсмену! это же очевидно, юристов на надо!!! наши спортсмены или очень тупы, или денег на адвокатов жалеют!
14:11
Весёлый©
Вообще, биатлон и легкую атлетику Россиюшки нужно запрещать так же, как и тяжелую. Просто потому что эпо и турик.
14:05
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУД ШВЕЙЦАРИИ -- самый справедливый суд на ЗЕМЛЕ!!!! Надо и МОК + ВАДА подавать ИМ апелляцию на продажный руссико CAS!!!!!
14:00
Антимайдан
rusfed 2.0 --------------------- не можешь говорить без личных оскорблений - не говори, молчи, может и сойдешь за умного. Говорить же о том, что западный суд выносит решения на основании "доказана вина или нет" - после принятия западными чинушами решений на основании домыслов Макларена - может только западник с полным либерализмом головного мозга. Просто, видимо, заказной характер и безосновательность решений комиссий МОК по 28-ми спортсменам были настолько очевидными, что у САС просто не было ни малейших оснований принять другое решение.
13:54
yspesh4
Бней Иегуда А при чём здесь Сундбю?)) Правило касается только тех допингёров, в чьей стране доказано наличие гос. программы поддержки допинга.) 13:13 /// А какая разница, провокатор хренов?
13:52
barbos-68
Бней иегуда,Сундбю превысил в 10 раз терапевтическую дозу сальбутамола--случайно,да? И продолжает этим заниматься
13:49
gippo
Надо дождаться официального подтверждения,а не слов какого-то "источника". Ну и подавали они апелляции в этот суд скорее от безысходности, CAS просто не успевал рассмотреть до начала Олимпиады.
13:43
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Хо--хо--хо... Судя из статьи, бидалага кулидж "откушал" ""загрязнённое спортивное питание""??? А раньше говорили, что прибухивал ""Отвёртку--Вертолёт"".....
13:39
джей
Как раз наличие государственной программы поддержки допинга в России и не было доказано. Читайте документы...
13:36
rusfed 2.0
Майдаша, ну что ты такой тугой? Говорю тебе, все спортивные вопросы подсудны только арбитражному суду в Лозанне. Ты по-русски понимаешь? Суд не "цепляется", идиотик, а определяет, доказана вина или нет. Если бы он "цеплялся", он бы зацепился за всех. Ох, страна карманного правосудия
13:32