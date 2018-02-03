12:46 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

СМИ: Федеральный суд Швейцарии отклонил иски шести россиян на участие в Олимпиаде в Пхенчхане

Павел КУЛИЖНИКОВ все-таки не выступит на Олимпиаде. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Павел КУЛИЖНИКОВ все-таки не выступит на Олимпиаде. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
46

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции шестерых российских спортсменов, остраненных МОК от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Двое из них - конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников. Предполагается, что остальные четверо - это биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, а также шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев.

- Да, я могу подтвердить, что дело обстоит так, - приводит insidethegames.biz слова источника в МОК.

Ранее эти спортсмены подали коллективный иск по поводу критерий допуска на Олимпиаду. Всех их МОК не допустил до Игр-2018 из-за нарушения допинговых правил в прошлом. При этом они уже отбыли свои дисквалификации и могут без ограничений выступать на международных соревнованиях.

Юсков в юности получил дисквалификацию за марихуану, Кулижников – за стимулятор, который содержался в "загрязненном" спортивном питании. Юсков в итоге получил четыре года дисквалификации, а Кулижников – два.

Бородулиной в 2006-м трижды пропустила внесоревновательный допинг-контроль. Вскоре после этого она, отбыв несколько месяцев дисквалификации, стала выступать за Австралию и вернулась на родину пять лет назад.

В 2014 году в допинг-пробах Старых и Логинова было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. В итоге Старых получила три года дисквалификации, Логинов - два.

Добавим, что CAS на днях оправдал 28 спортсменов, не допущенных МОК до Олимпиады в Пхенчхане. Затем МОК пообещал разобрать мотивационные части решений CAS по каждому спортсмену, после чего также может подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Допуском 28 россиян к Играм-2018 будет заниматься специальная комиссия МОК.
 

Опрос

Что в решении CAS по россиянам из Сочи-2014 для вас главное?
голосовать
46
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (46)
Войти, чтобы оставить комментарий

miker65

Генри, ты про какой опрос? Если ты про выборы 18 марта, то согласен. Там не из кого выбирать.

22:51

genry2012

Опрос какой то странный. Типа - "Ты за большевиков аль за коммунистов"? Для меня оправдание их лишний тормоз на пути окончательного развала, осознания его и начала настоящего подъёма. И без Мудко.

21:56

miker65

Сухой, я рад за тебя, что у тебя нет нижеописанных друзей. Но поверь на слово. Бывают вполне приличыйе хорошие люди, а вот как примут 0,5 -1л водочки на грудь и...Шариков за столом... А обе атлетики оборзели давно. Особннно тяжелая. Давно ее проучить пора.

21:29

sukhoy63

miker65 во первых у меня нет таких друзей, во вторых это совсем некорректное сравнение. Ты считаешь спортсменов скотами? Я нет, даже если они применяли препараты. Скоты - это наркоманы и алкоголики, у которых нет мотивации, и они уходят от трудностей путем отключки мозгов. Спортсмен мотивирован на победу. Спорт давно достиг тех пределов, когда тренировки без фармакологии разрушат здоровье. С другой стороны, чтобы прочувствовать хоть какую то пользу от фармы, атлет обречен тяжело работать, т.к. нет волшебной пилюли. Это подтвердил ваш кумир Гриша, хоть он и человек со странностями, но далеко не идиот и сам мастер спорта по ЛА. Закрыть ЛА равносильно закрыть ОИ, это понимают все и этого никогда не произойдет. Это спорт №1 в мире и самый медалеемкий на ОИ. Теже пиндосы никогда этого не позволят,т.к. имеют там лидирующие позиции.

21:04

miker65

Сухой, если вдруг не понял. Юбилейный стол - это Олимпиада. А оскотинившийся друг в зюзю нажравшийся допинга - это два брата-близнеца- обе атлетики...

20:28

miker65

Сухой, но ты же убираешь из-за своего юбилейного стола в своем доме оскотинившегося друга, если он напился в зю-зю и ведет себя развязанно, как свинья. Или не убираешь?

20:03

IRB

sukhoy63 Возможно, Вы пользуетесь более компетентными источниками. Я читал, что он признался только по одному эпизоду. А на офиц. стартах его пробы всегда были чисты - это факт. Но который, конечно, не означает автоматически, что он не принимал какой-нибудь неопределяемый по тем временам допинг.

18:47

sukhoy63

IRB про Льюса не надо гнать пургу. Перед Сеулом он был заряжен не меньше Джонсона, и имел проблемы с допингконтролем не один раз. В Лос Анджелесе он бал неуловимым Джо, потому что его никто не собирался ловить. В др. случаях его отмазывали адвокаты. Без сомнения он великий спортсмен, но ему повезло, что он конкурировал в те времена, когда с легкостью можно было обойти любой контроль.

18:25

sukhoy63

Убрать легкую атлетику из олимпийских игр - это нонсенс. Именно с нее эти игры и начинались. Не будет ЛА, значит это уже не олимпиада, а черт знает что. Атлетические виды это база, классика, без них не было бы спорта совсем. Так что не надо опускаться до маразма.

18:14

miker65

Сухой, верно мыслишь! Плавки, велик, весло - следующие еа выход были бы. Но почему-то кажется мне, что дисквал обеих атлетик от олимпиад и нас от лыж и биатлона подействовал бы на эти виды спорта и они протрезвели бы резко от допинга.Ps. Не путай дебри с дерби, а кибердрянь со спортом.

18:01

miker65

Кузя, согласен. Льюис в отличие от Маши не полностью признался. А только частично. Там похоже еще и дозы найденные малые были. Иначе его фэнтази про лекарство не прокатило бы.

17:46

IRB

Льюис разок попринимал какое-то лекарство от кашля, в котором было что-то запрещенное. Было это перед Сеулом. Тогда его простили - объяснил, что по незнанию, покаялся, да и сильного эффекта это видимо не давало. История большой огласки не получила, т.к. было это на внутриамериканских тестах. После окончания карьеры он это признал. Но на ОИ и ЧМ он был чист, и его победы сомнению не подвергались.

17:34

кузя23

miker65_А когда Карл Льюис признал что он кушал допинг?

16:47

sukhoy63

miker65 вот поэтому бодливой корове бог рог не дает. Следуя твоей логике, далее надо похерить плавание, велоспорт, греблю и т.д. , а в олимпийской программе оставить шашки, шахматы, киберспорт, крикет, ну и проч. лабуду, которая мало кому интересна. Только вся эта гнусная . якобы . борьба с допингом, если так пойдет и дальше,кончится развалом псевдоолимпийского движения и монополии ВАДА, и вместо них появятся другие, вполне жизнеспособные структуры.

16:47

PLUT-IN

miker65 - да и то, Машу глyпой считают ибо могла промолчать

16:40

wolfwolk

Какая радость за нидергландских конькобежцев. Уж теперь-то они всем покажут, где шмаль забористее.

15:43

miker65

yspesh, среди всей многотысячной толпы официальных допингеров на ум приходят толькое двое. Только два из тысячи, которые признались: - да, я жрал допинг! Это Маша Шарапова и Карлуша Льюис. С остальными 998 допингерами тут же, на следующий день после обнаружения допинга происходила любопытная метаморфоза. Все они тут же становились писателями в жанре фэнтази. Джоан Роуллинг отдыхает с ее потным Гарри.

15:40

miker65

Гашек, немного не так. Всю мировую тяжелую ателетику, а не только нашу, надо было поставить к стенке еще в 1980 году и исключить от олимпиад на 50 лет. Если за олимпийский цикл - за 4 года в ней попадается 2 и более допингера, то дисквал продляется автоматом на эти 4 года. Мировую легкую атлетику предупредить тем самым. Она -следуящая на выход. Если за 4 года в ней обнаружат два и более допингера среди участников топ-сореанований типа ЧМ, ЧЕ , Бриллиантовой лиги и т.п., то атлетика лайт теряет половину своих видов на ближайшей одимпиаде. В следующее четырехлетие обнаружат в ней еще двух и более допингеров - добро пожаловать на выход из олимпиад на 50 лет. А вот в зимних олимпиадах роль тяжелой атлетики играют наши лыжи, атлетики лайт - наш биатлон. Тут полный дисквал делать не нужно. У чехов например за всю историю из срорта, а она длиннее нашей истории, не было ни одного зимнего допингера!!! А у нас Резцова вон открыто говорит, что в спорте без допинга сейчас никуда! И намекает толсто, что сама занималась иглоукалыванием!

14:56

rusfed 2.0

Антимайдан Говорить же о том, что западный суд выносит решения на основании "доказана вина или нет" - после принятия западными чинушами решений на основании домыслов Макларена - может только западник с полным либерализмом головного мозга. 13:54 _______________ Майдаша, ты для меня тут самый удивительный персонаж. Ты же вроде даже образован: все твои фразы - во-первых, сложносочиненные, а во-вторых, без грамматических ошибок. Но, Майдаша, разве судьи - это чиновники?

14:42

yspesh4

Бней Иегуда miker65 Всех, кто сознательно употреблял - да. Кто неумышленно, например, как Сундбю, переборщил с лекарствами - нет. И тестировать на полиграфе надо, а то бывает спортсмен не в курсе, а таблеточки подсовывает тренер или врач.) 13:31 /// Егор Ильич Титов, вы? Переборщили на кухне в Тарасовке?

14:11

Garry1979

дисквалифицирован ОКР , поэтому МОК кого хочет, того и приглашает-смотри олимпийскую хартию... поэтому надо было подавать на восстановление членства ОКР по причине множества оправданий... И потом добившись положительного результата отдельно по каждому спортсмену! это же очевидно, юристов на надо!!! наши спортсмены или очень тупы, или денег на адвокатов жалеют!

14:11

Весёлый©

Вообще, биатлон и легкую атлетику Россиюшки нужно запрещать так же, как и тяжелую. Просто потому что эпо и турик.

14:05

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУД ШВЕЙЦАРИИ -- самый справедливый суд на ЗЕМЛЕ!!!! Надо и МОК + ВАДА подавать ИМ апелляцию на продажный руссико CAS!!!!!

14:00

Антимайдан

rusfed 2.0 --------------------- не можешь говорить без личных оскорблений - не говори, молчи, может и сойдешь за умного. Говорить же о том, что западный суд выносит решения на основании "доказана вина или нет" - после принятия западными чинушами решений на основании домыслов Макларена - может только западник с полным либерализмом головного мозга. Просто, видимо, заказной характер и безосновательность решений комиссий МОК по 28-ми спортсменам были настолько очевидными, что у САС просто не было ни малейших оснований принять другое решение.

13:54

yspesh4

Бней Иегуда А при чём здесь Сундбю?)) Правило касается только тех допингёров, в чьей стране доказано наличие гос. программы поддержки допинга.) 13:13 /// А какая разница, провокатор хренов?

13:52

barbos-68

Бней иегуда,Сундбю превысил в 10 раз терапевтическую дозу сальбутамола--случайно,да? И продолжает этим заниматься

13:49

gippo

Надо дождаться официального подтверждения,а не слов какого-то "источника". Ну и подавали они апелляции в этот суд скорее от безысходности, CAS просто не успевал рассмотреть до начала Олимпиады.

13:43

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Хо--хо--хо... Судя из статьи, бидалага кулидж "откушал" ""загрязнённое спортивное питание""??? А раньше говорили, что прибухивал ""Отвёртку--Вертолёт"".....

13:39

джей

Как раз наличие государственной программы поддержки допинга в России и не было доказано. Читайте документы...

13:36

rusfed 2.0

Майдаша, ну что ты такой тугой? Говорю тебе, все спортивные вопросы подсудны только арбитражному суду в Лозанне. Ты по-русски понимаешь? Суд не "цепляется", идиотик, а определяет, доказана вина или нет. Если бы он "цеплялся", он бы зацепился за всех. Ох, страна карманного правосудия

13:32