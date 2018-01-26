Ирина Аввакумова – об участии в Олимпиаде: "Представляете, как они обрадуются, если мы не придем?" - "Да, надо идти!"

Лидер сборной России в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова призвала российских спортсменов, допущенных до Олимпийских игр, принять участие в турнире. Спортсменка подчеркнула, что это нужно сделать назло всем противникам.

- Привет! Я - Ирина Аввакумова, и я выступаю за сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина, – написала спортсменка в Инстаграме. - Я представляю свою страну на международных соревнованиях. Я выхожу на старт в любую погоду, в любом состоянии, в любое время. Я выкладываюсь на 100 процентов на каждом старте, несмотря ни на что! И мне нужна ваша поддержка!

Знаете анекдот: "Представляете, как они обрадуются, если мы не придем?" - "Да, надо идти!" Так вот, сейчас надо идти и выкладываться на все 100 процентов и больше.