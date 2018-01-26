Ирина Аввакумова – об участии в Олимпиаде: "Представляете, как они обрадуются, если мы не придем?" - "Да, надо идти!"

Лидер сборной России в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова призвала российских спортсменов, допущенных до Олимпийских игр, принять участие в турнире. Спортсменка подчеркнула, что это нужно сделать назло всем противникам.
- Привет! Я - Ирина Аввакумова, и я выступаю за сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина, – написала спортсменка в Инстаграме. - Я представляю свою страну на международных соревнованиях. Я выхожу на старт в любую погоду, в любом состоянии, в любое время. Я выкладываюсь на 100 процентов на каждом старте, несмотря ни на что! И мне нужна ваша поддержка!
Знаете анекдот: "Представляете, как они обрадуются, если мы не придем?" - "Да, надо идти!" Так вот, сейчас надо идти и выкладываться на все 100 процентов и больше.
Привет ✋! Я, Ирина Аввакумова, и я выступаю за сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина 🎿! Я представляю свою страну на международных соревнованиях 🏆! Я выхожу на старт в любую погоду 🌬, в любом состоянии 😷, в любое время🕛! Я выкладываюсь на 💯 на каждом старте, ни смотря ни на что! И мне нужна твоя☝👆👇👈👉поддержка! И помните ,знаете, анекдот -" Представляете как они обрадуются если мы не придем? - Да, надо идти!" Так вот, и сейчас надо идти, и выкладываться на все 💯 и больше! #irinaavvakumova #avvakumovateam #avvakumovatime #befirstbyavvakumova #cleanassnow #teamrussia #skijumping #однастранаоднакоманда
onoodin
Вообще-то Правила поведения МОК для атлетов из России действуют с 26 января - сюрприз! Оные правила прямо и недвусмысленно запрещают светиться в соцсетях с гербом России на шапке. Так что Ирина Аввакумова скорее всего уже никуда не едет, увы и ах.
21:17
SS-1525-Sergey
Лучше бы ты им на ЧМ нос утёрла, вот тогда бы радости у них были бы полные штаны. Они и так радуются, что Вы едете на ОИ в качестве никого. Не увидят символики РФ, не услышат гимна и можно будет поиздеваться в своей прессе над туристами из РФ, плюнуть ещё раз и обмазать ... с пыльцой!
20:51
inachipoch
Ирачка, они обрадуются тому, что не приедут Устюгов, Юсков, Кулижников. То, что не приедешь ты, Кайшева, Акимова и 90% других допущенных олимпийцев никто и не заметит.
20:49
Снежик
Да поняли все уже давно, что ты ОЧЕНЬ хочешь на олимпиаду. Так что не стоит стараться под это желание подводить обоснование. Хочешь и хочешь. Только не требуй, чтобы рядовой болельщик проникся твоим желанием и не имел своей позиции, как гражданин.
20:46
Rexik
Существа без флага, гимна, чести и совести...
20:45
alur66
Толку от твоего выступления-а друзей и РОДИНУ предала.
20:31