Госдума подготовит заявление в связи с решением CAS по россиянам

Госдума РФ подготовит заявление в связи с решениями Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских атлетов, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина. Напомним, что CAS отклонил апелляции 45 спортсменов и двух тренеров, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. В их число вошли шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, скелетонист Александр Третьяков и ряд других ведущих атлетов.
Есть предложение поручить комитету по спорту подготовить проект заявления Госдумы, и мы его обсудим в течение сегодняшнего дня, - сказал Володин.
Напомним, что из-за дисквалификации ОКР россияне выступят под нейтральным флагом и названием Olympic athletes of Russia - "Олимпийские атлеты России". Всего допуск до Игр в Пхенчхане получили 168 российских спортсменов.
alur66
От заявлений нашей Госдумы прямо все затрясутся в мире. А что это главный в кремле молчит-замарал всю страну за 18 лет по самое не балуйся и в кусты? И ведь стадо не смотря ни на что все одно всей толпой-как один- выберут и дальше это позорище для нашей страны.
11:40
Весёлый©
Раньше нужно было молчать.
11:29
За Россию без допинга!
исперов22081973, а почему "прeзидeнт" с маленькой буквы? Ты что, русофоб что ли? володьку не любишь что ли? ну-ка 50 извинений и столько же приседаний на бутылку, русский ты или кто?
11:26
исперов22081973
Джон....Сильвер Засуньте свое заявление себе в одно место! После драки кулаками не машут, раньше надо было впрягаться! А еще "большое спасибо" вашему хозяину Володе за то, что велел участвовать в этом цирке!///Слышь ты клоун недобитый.Во первых не Володя,а президент России.Во вторых он никому не велел ехать,а предоставил выбор.В третьих не вякай на Россию и на нашего президента,а в четвертых засунь свой язык в зад
11:21
Несвин
Vittorio-049______ Конечно заплатят. Еще и извиняться будут, просить прощение... Пока спортом в нашей стране и ОКР рулят беспринципные плюшевые клоуны так и будет. На нас будут плевать,а мы утираться.
11:19
Vittorio-049
неужели еще из казны заплатят конторке под названием мок 15 млн.?
11:12
Vittorio-049
Где были раньше? почему после Рио и предыдущих игр не сделали выводы? Кто "руководил" спортом? Почему до сих пор "вертится" около спорта и временами что-то произносит? Как результат на нас плюнули и спортсмены попрутся под чужим флагом на открытие эрзац олимпиады
11:11
Koira
камри И что с этим заявлением делать?_________ Подтереться
11:11
alex160554
Забавно. А еще все твердят, что спорт вне политики.
11:11
камри
И что с этим заявлением делать?
11:09
WildCat-2k
Надеюсь что в этом заявлении будет: Россия выходит из МОК!!! Надеюсь, но не верю! ((
11:09
эстонский армеец
Олимпиаду отдали на откуп ЧМ по футболу - но и там пролёт будет.( Зато народ не успеет задуматься - 6 лет снова на "золотом крыльце сидели..." Это для Думы самое важное.
11:03
Джон....Сильвер
Засуньте свое заявление себе в одно место! После драки кулаками не машут, раньше надо было впрягаться! А еще "большое спасибо" вашему хозяину Володе за то, что велел участвовать в этом цирке!
10:51