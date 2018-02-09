10:44 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Госдума подготовит заявление в связи с решением CAS по россиянам

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Госдума РФ подготовит заявление в связи с решениями Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских атлетов, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина. Напомним, что CAS отклонил апелляции 45 спортсменов и двух тренеров, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. В их число вошли шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, скелетонист Александр Третьяков и ряд других ведущих атлетов.

Есть предложение поручить комитету по спорту подготовить проект заявления Госдумы, и мы его обсудим в течение сегодняшнего дня, - сказал Володин.

Напомним, что из-за дисквалификации ОКР россияне выступят под нейтральным флагом и названием Olympic athletes of Russia - "Олимпийские атлеты России". Всего допуск до Игр в Пхенчхане получили 168 российских спортсменов.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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alur66

От заявлений нашей Госдумы прямо все затрясутся в мире. А что это главный в кремле молчит-замарал всю страну за 18 лет по самое не балуйся и в кусты? И ведь стадо не смотря ни на что все одно всей толпой-как один- выберут и дальше это позорище для нашей страны.

11:40

Весёлый©

Раньше нужно было молчать.

11:29

За Россию без допинга!

исперов22081973, а почему "прeзидeнт" с маленькой буквы? Ты что, русофоб что ли? володьку не любишь что ли? ну-ка 50 извинений и столько же приседаний на бутылку, русский ты или кто?

11:26

исперов22081973

Джон....Сильвер Засуньте свое заявление себе в одно место! После драки кулаками не машут, раньше надо было впрягаться! А еще "большое спасибо" вашему хозяину Володе за то, что велел участвовать в этом цирке!///Слышь ты клоун недобитый.Во первых не Володя,а президент России.Во вторых он никому не велел ехать,а предоставил выбор.В третьих не вякай на Россию и на нашего президента,а в четвертых засунь свой язык в зад

11:21

Несвин

Vittorio-049______ Конечно заплатят. Еще и извиняться будут, просить прощение... Пока спортом в нашей стране и ОКР рулят беспринципные плюшевые клоуны так и будет. На нас будут плевать,а мы утираться.

11:19

Vittorio-049

неужели еще из казны заплатят конторке под названием мок 15 млн.?

11:12

Vittorio-049

Где были раньше? почему после Рио и предыдущих игр не сделали выводы? Кто "руководил" спортом? Почему до сих пор "вертится" около спорта и временами что-то произносит? Как результат на нас плюнули и спортсмены попрутся под чужим флагом на открытие эрзац олимпиады

11:11

Koira

камри И что с этим заявлением делать?_________ Подтереться

11:11

alex160554

Забавно. А еще все твердят, что спорт вне политики.

11:11

камри

И что с этим заявлением делать?

11:09

WildCat-2k

Надеюсь что в этом заявлении будет: Россия выходит из МОК!!! Надеюсь, но не верю! ((

11:09

эстонский армеец

Олимпиаду отдали на откуп ЧМ по футболу - но и там пролёт будет.( Зато народ не успеет задуматься - 6 лет снова на "золотом крыльце сидели..." Это для Думы самое важное.

11:03

Джон....Сильвер

Засуньте свое заявление себе в одно место! После драки кулаками не машут, раньше надо было впрягаться! А еще "большое спасибо" вашему хозяину Володе за то, что велел участвовать в этом цирке!

10:51

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