Госдума подготовит заявление в связи с решением CAS по россиянам

Госдума РФ подготовит заявление в связи с решениями Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских атлетов, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина. Напомним, что CAS отклонил апелляции 45 спортсменов и двух тренеров, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. В их число вошли шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, скелетонист Александр Третьяков и ряд других ведущих атлетов.

Есть предложение поручить комитету по спорту подготовить проект заявления Госдумы, и мы его обсудим в течение сегодняшнего дня, - сказал Володин.

Напомним, что из-за дисквалификации ОКР россияне выступят под нейтральным флагом и названием Olympic athletes of Russia - "Олимпийские атлеты России". Всего допуск до Игр в Пхенчхане получили 168 российских спортсменов.

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