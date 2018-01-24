Елена Исинбаева: "Санкции МОК жестки и несправедливы, но все что нам остается, – это принять их"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева в своем Фейсбуке заявила, что России нужно принять решение Международного олимпийского комитета в вопросе недопуска ряда спортсменов к Олимпийским играм-2018. Также она отметила, что болельщики должны оказать максимальную поддержку тем, кто получил приглашение на Игры.

Напомним, что во вторник стало известно, что МОК не допустил на Игры ряд ведущих спортсменов, не имеющих допинговой истории, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана.

"Знаю, все спортсмены раздражены и деморализованы, болельщики в замешательстве, у всех нервы на пределе, от неправильных решений и ошибок рукой подать... Дорогие спортсмены, тренеры, болельщики! Прошу без паники! Я скажу то, что вас удивит, но по сути ничего нового не произошло...

Отстранение ведущих спортсменов России от участия в ОИ, конечно, шокирует, особенно безосновательные отстранения на наш взгляд, но.... Но поскольку официальных объяснений со стороны МОК пока нет, и списки, которые мы получили – это только предварительное решение независимой комиссии МОК – а не самого международного олимпийского комитета – нам остается только принимать те санкции, условия и критерии для участия наших атлетов в ОИ, которые выдвинуты МОК на сегодняшний день. Я не защищаю МОК и их решения, я просто надеюсь на то, что МОК реально основывается на подтвержденных фактах, вынося подобные решения.

Возможно, мы с вами много не знаем и никогда не узнаем реальные мотивы отстранения тех или иных спортсменов, но сейчас главное не смотреть назад, а идти всем вместе вперед! Тех, кому посчастливилось получить приглашение, и кто будет иметь возможность выступать на ОИ, – мы обязаны поддержать по максимум. Именно они наша надежда на разрешение сложившейся допинговой проблемы в нашей стране. Именно в их руках возможность положить конец этой истории во время закрытая ОИ. Так давайте не будем забывать об этом, о главной цели.

О болельщиках и их правах... Существую правила поведения болельщиков на трибунах, и они едины для всех. Каждая страна проводящая ОИ ими пользуется. Никакой персонализации или исключительного запрета лишь для нашей страны здесь нет. Это правило было применено к Кувейту в 2016 году на ОИ в Рио, чей ОК был дисквалифицирован. Так что не стоит принимать все на свой счет, это правило едино для всех, здесь, скорее всего, возникло недопонимание ситуации с нашей стороны. Да – правила, критерии, санкции жестки и несправедливы по отношению к нашей стране, нашим чистым спортсменам, но все что нам остается, – это принять их и следовать им или цивилизовано защищаться в судах. Мы оказались заложниками ситуации, но выход есть всегда и мы о нем знаем. Давайте не будем искать лазейки в критериях выдвинутыми МОК по возвращению ОКР членства в МОК, давайте не будем провоцировать наших атлетов на неправильные поступки и высказывания, а давайте, взявшись за руки, стиснув зубы, пройдем эти испытания, и все вместе возрадуемся 25 февраля 2018 года во время закрытия ОИ окончанию этой допинговой эпопеи", – написала Исинбаева.