Елена Исинбаева: "Санкции МОК жестки и несправедливы, но все что нам остается, – это принять их"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева в своем Фейсбуке заявила, что России нужно принять решение Международного олимпийского комитета в вопросе недопуска ряда спортсменов к Олимпийским играм-2018. Также она отметила, что болельщики должны оказать максимальную поддержку тем, кто получил приглашение на Игры.
Напомним, что во вторник стало известно, что МОК не допустил на Игры ряд ведущих спортсменов, не имеющих допинговой истории, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана.
"Знаю, все спортсмены раздражены и деморализованы, болельщики в замешательстве, у всех нервы на пределе, от неправильных решений и ошибок рукой подать... Дорогие спортсмены, тренеры, болельщики! Прошу без паники! Я скажу то, что вас удивит, но по сути ничего нового не произошло...
Отстранение ведущих спортсменов России от участия в ОИ, конечно, шокирует, особенно безосновательные отстранения на наш взгляд, но.... Но поскольку официальных объяснений со стороны МОК пока нет, и списки, которые мы получили – это только предварительное решение независимой комиссии МОК – а не самого международного олимпийского комитета – нам остается только принимать те санкции, условия и критерии для участия наших атлетов в ОИ, которые выдвинуты МОК на сегодняшний день. Я не защищаю МОК и их решения, я просто надеюсь на то, что МОК реально основывается на подтвержденных фактах, вынося подобные решения.
Возможно, мы с вами много не знаем и никогда не узнаем реальные мотивы отстранения тех или иных спортсменов, но сейчас главное не смотреть назад, а идти всем вместе вперед! Тех, кому посчастливилось получить приглашение, и кто будет иметь возможность выступать на ОИ, – мы обязаны поддержать по максимум. Именно они наша надежда на разрешение сложившейся допинговой проблемы в нашей стране. Именно в их руках возможность положить конец этой истории во время закрытая ОИ. Так давайте не будем забывать об этом, о главной цели.
О болельщиках и их правах... Существую правила поведения болельщиков на трибунах, и они едины для всех. Каждая страна проводящая ОИ ими пользуется. Никакой персонализации или исключительного запрета лишь для нашей страны здесь нет. Это правило было применено к Кувейту в 2016 году на ОИ в Рио, чей ОК был дисквалифицирован. Так что не стоит принимать все на свой счет, это правило едино для всех, здесь, скорее всего, возникло недопонимание ситуации с нашей стороны. Да – правила, критерии, санкции жестки и несправедливы по отношению к нашей стране, нашим чистым спортсменам, но все что нам остается, – это принять их и следовать им или цивилизовано защищаться в судах. Мы оказались заложниками ситуации, но выход есть всегда и мы о нем знаем. Давайте не будем искать лазейки в критериях выдвинутыми МОК по возвращению ОКР членства в МОК, давайте не будем провоцировать наших атлетов на неправильные поступки и высказывания, а давайте, взявшись за руки, стиснув зубы, пройдем эти испытания, и все вместе возрадуемся 25 февраля 2018 года во время закрытия ОИ окончанию этой допинговой эпопеи", – написала Исинбаева.
Булл
Но все что нам остается - еще раз нагнуться,чтобы нам поглубже засадили! Реально у многих спортсменов нет мозгов!
08:41
Весёлый©
Сдаёт Ленусик, раньше так была красива в своих яростных попытках разогнать ИААФ.
07:18
Dymanomashina
Елена, а вы всегда так безропотно принимаете Жесткие санкции в свой адрес? Адресок чирканете?
06:02
kolos249
Вот сама их и поддерживай, этих нейтральных белофлажников!
05:00
igogohruhru
Понять и простить
02:45
Блок
И зачем нам растить и тратить деньги на развитие детей, когда можно из-за границе закупить пару Африканцев, они и сделают результат на ОИ))) Похоже Мутко только так и мыслит)))
02:23
Блок
Считаю что спорт в нашей стране наши чиновники уничтожали планомерно уже 20-25 лет. За это в ремя в Германии сменилось 5 поколений футболистов, а у нас до сих пор звёздами называют кривоногово Погребняки и Березуцких! Сделали всё чтобы талантливые тренеры и молодые спортсмены в регионах отправились в бизнес Молодежь не востребована идёт на стройку, в торговлю, охрану... за 25 - 30 тыс. руб. с утра до ночи в месяц прожигать свою жизнь ! Пока молодежь спивается и скуривается бестолковый пердун Колосков получает зарплату , а Мутко с компанией и вовсе миллионы ворует! А сборная пердунов по футболу позорится на всех фронтах! И покрывать ошибки Мутко спортсмены не должны! Спорта в нашей стране нет!
02:19
Nikko45
А Исинбаева почему переживает? Она живёт в своей недвижимости в Монако, косит бабло из России и опять понтярствует.Перед ОИ в Рио запугивала МОК ,что им мало не покажется и так далее... Кому интересно и о Монако и о прочем, набирайте в поисковике и получите всю инфу об этой "патриотке".
02:05
alexway.67
Господа чиновники и спортсмены желающие при любых унижениях ехать на игры. Вам не кажется, что этим самым вы предаете тех, кого на игры не допустили и превращаете нашу страну из страны героев в страну предателей?
01:03
ValerG781
Я очень уважаю Елену, но ради чего великой Стране, и так уже встав на колени с белым флагом перед МОК, продолжать терпеть эти циничные и откровенные издевательства??! У вас у самой украли последнюю Олимпиаду, и ни в каких "цивилизованных" судах вы ничего не добились. Теперь уже "по доносу" крадут десятками медали, а спортсменов не пускают на соревнования сотнями, остальных же заставляют отречься и от флага, и от упоминания Родины. "25 февраля допинговая эпопея закончится" - это просто наивно. Будет "допинг в футболе" и шантаж с ЧМ-2018, требования официально отменить все результаты сборной России в Сочи, а может и за весь период "Родченкова в РУСАДА", желания обнулить все мировые рекорды в легкой атлетике уже высказываются открыто и давно. Сколько можно играть с шулерами по их правилам?! Северная Корея не дрогнула ни перед США, ни перед ООН - и едет в Пхёнчхан едва ли ни самым почётным гостем. А непонятно в чём покаявшаяся и заклеймённая Россия без флага и без имени валяется перед МОК на коленях.
00:50
KSVER
Как же быстро люди меняют своё мнение переставая быть действующими спортсменами и садясь в какое-нибудь кресло... ПРОТИВНО
00:21
За Россию без допинга!
а где та исинбаева, что в 2016 году каждый день давала истеричные оскорбительные комментарии в духе "псевдочистые спортсмены с псевдочистыми наградами"? щас бы поржать с той тетки
23:45 24 января
kudv
Все сообщения скопированы в любом случае. Три не три....
23:40 24 января
kudv
Или ты пендосовский?, то вопросов нет. Три. Тогда это будет доказательством твоей продажности! Ну...ка.....
23:39 24 января
ykol2
Как быстро ЭТА дамочка превратилась в ЧИНУШУ,а ведь совсем недавно еще была нормальным человеком.........Хочу сказать всем таким исымбаевам противно слушать вас противно......
23:29 24 января
kudv
Не зря свои 30 сребренников получает!
23:26 24 января
kudv
Быстро работает, кстати, на хорошей зарплате чел сидит, видимо!!!!
23:25 24 января
Molochnik1972
Еще недавно яростно всех моковцев клеймила, а сейчас прям такая скромница христианка. Просто сверху сказали не нагнетать обстановку,
23:25 24 января
kudv
Модер, красава!
23:24 24 января
kudv
Модератор, потри!
23:20 24 января
BlackKnight
20.08.2016 Елена Исинбаева: «Я не судья и не бог, поэтому если президент и члены IAAF считают, что они поступили честно по отношению к „чистым“ российским спортсменам, то это на их совести. IAAF создала невыполнимые критерии, часть из которых я прошла, в том числе сдала пять тестов крови и два — мочи. Но этого оказалось недостаточно. Обиду и свое слово „не прощу“ меняю на слово „прощу“ и оставляю все на волю бога». Теперь она готова отстаивать интересы других — тех, кого отстранили от Олимпиады незаконно. Комиссия спортсменов, по мнению двукратной олимпийской чемпионки, — для этого площадка идеальная.
23:17 24 января
zg
vesmast1960-Это было бы замечательным финалом,всего этого,но боюсь,не дождемся мы подобного...Хотя...Как знать!
23:05 24 января
Ilya11
vesmast1960 Индейское тебе жилище... Даже не надейся.
23:01 24 января
vesmast1960
правильно сказала Тарасова, полностью поддерживаю и.... как бы это предложение донести до нашей делегации- просто представьте: идет прямая трансляция на весь мир, объявляют-сборная спортсменов из РОССИИ,и ... идет наша делегация , как предписано МОК-в цветах олимпийского движения, с флагами МОК , и в один миг мы, вессь мир видит- ИДЕТ СБОРНАЯ РОССИИ С ФЛАГАМИ РОССИИ!!!!!!!!! Что они смогут сделать???? Прервать трансляцию-НЕТ, отстранить от участия???? Да ради бога!! Зато МЫ ВСЕМУ МИРУ ПОКАЖЕМ, ЧТО МЫ РОССИЯНЕ, МЫ ГОРДАЯ НАЦИЯ, МЫ ЭТО РОССИЯ!!!!!!! Поддержите!!!! Все!!!!!!!
22:56 24 января
Ilya11
Все же интересно, действительно с накоплением жизненного опыта поняла что-то, или просто написала, то что рекомендовали? В любом случае, в этот раз молодец!
22:47 24 января
zg
РыбаТвоейМечты-К сожалению во всем происходящем,так оно и есть...В принципе,понятно,что чинушам-мразотам,на все плевать,ни судов,ни обвинений в ответку,ничего,на хрен им в это гавно лезть и напрягаться,свое все равно нагребут,а на остальных по хрену,но когда спортсмены такое несут,это просто пипец!P.S.-где то был комент,тупо послать туда детей(главное найти детей-пофигистов,чтобы психику не травмировать!))))),дабы всем этим тварюгам,стало стыдно,а в такой ситуации,думаю станет,вот я с этим коментом полностью согласен!)
22:43 24 января
Haiaxi
...давайте, взявшись за руки, стиснув зубы, пройдем эти испытания, и все вместе возрадуемся 25 февраля 2018 года во время закрытия ОИ окончанию этой допинговой эпопеи", – написала Исинбаева.____________ А кто обещает, что во время закрытия ОИ эпопея закончится. После РИО закончилось? На носу летние игры через 2 года. Можно ещё там поиздеваться над нашей страной.
22:40 24 января
armeec1974
НЕСКОНЧАЕМО ЛЮДСКОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ.СТЫДНО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗА ТАКИЕ СЛОВА.ХОТЯ.....
22:39 24 января
egoshin-alex
Вот толстомордый бюргер и непримиримую исинбайку зомбировал. Беда!..
22:35 24 января
alexway.67
Объектив Можно не ехать на игры не нарываясь на санкции по недопуску на следующие. Отправить хоккейную команду и двух фигуристок, а остальным «приглашенным» не ехать «по причине внезапной болезни»( модный мононуклеоз например) и очень сожалеть об этом в СМИ. Всем будет все ясно, а не докопаешься
22:32 24 января