Дмитрий Свищев: "Американец с флагом России - молодец!"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму, и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что поступок американского болельщика, который на церемонии открытия Олимпиады вывесил на трибунах российский флаг, можно назвать смелым.

- Молодец, - сказал Свищев. - Таких ребят можно поприветствовать. Это смелый поступок. Понятно, что не все в мире однозначно относятся к проблемам, с которыми мы столкнулись. Есть наши недруги, есть люди со здравым умом. Я надеюсь, что его поступок исходил от души. Если это действительно так – то это смелый и правильный поступок. Мы видим, что делегации, мировые звезды и команды по разному относятся к ситуации. Кто-то нас поддерживает, кто-то нет. Некоторые говорят, что русских надо отстранить, кто-то считает, что без русских нет Олимпиады. Мы видим, как приветствовали нашу команду корейские болельщики. Я сегодня встречал женскую сборную по керлингу. К нам подходили корейские ребята и фотографировались, когда узнавали, что мы из России. Они желали нам удачи.

Корея вообще очень хорошо к нам относится и это надо приветствовать. Надеюсь, что политические вопросы остались в зданиях МОК в Лозанне, в Америке. А в Корее царит праздник и дух спорта. Когда мы уезжали на Игры, нам МОК ввел столько ограничений, сколько я в жизни не видел.

Во всем мире очень много людей, которые хорошо относятся к нашей стране.

Посмотрите на соревнования по фигурному катанию. Сколько там поклонников российских спортсменов. Они знают всех наших фигуристов по именам. Это же очень круто! Поэтому удивляться поступку американского болельщика я бы не стал. Он так выразил свои чувства. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)