17:24 9 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

CAS получил апелляцию от Мутко

Виталий МУТКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Виталий МУТКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне получил апелляцию от вице-премьера РФ Виталия Мутко на решение МОК о его пожизненном отстранении от посещения Олимпийских игр, сообщает агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря суда. Представитель российского правительства заявил о подаче обращения в суд с целью оспорить вердикт международной организации 27 декабря 2017 года.

"В CAS поступила апелляция от Мутко, – сообщил пресс-секретарь суда. – Процесс уже запущен".

Напомним, что МОК по итогам работы дисциплинарной комиссии Денниса Освальда признал 43 спортсменов России виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи, а также пожизненно отстранил от Олимпиад. 5 декабря исполком МОК на заседании принял решение о временном приостановлении членства Олимпийского комитета России и допуске спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане только при выполнении ряда критериев и в статусе "Олимпийский атлет из России" под нейтральным флагом. Также МОК пожизненно отстранил ряд руководителей по итогам расследования допинговой программы Сочи-2014. Среди них был назван Мутко, который в конце декабря подтвердил свое намерение подать иск в CAS.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Скорее всего CAS скажет, что решение МОК в отношение Мутко – вне юрисдикции CAS.

22:16 9 января

rusfed 2.0

Мутко оспаривает свое пожизненное отстранение. Я так понимаю, дисквалификацию российского флага и ОКР никто оспаривать не собирается. Это все, что вы хотели знать о патриотизме своих чиновников. Не забудьте проголосовать за них в марте еще раз

19:04 9 января

kac35

Мутко надо не в CAS жалиться, а в наш родимый Басманный суд. Они-то точно по чесноку разберутся за умеренную плату.

19:03 9 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

У них как раз бумага в сортире закончилась. В КАС рады.....

18:11 9 января

kolos249

В кои-то веки Мутко сделал правильный шаг. Но вот только защищать себя и весь российский спорт надо было начинать гораздо раньше - как только началась атака немецкими фильмами, списками Макларена и т.п. А сейчас слишком уж всё запущено.

17:48 9 января

Весёлый©

Соу сорри. Плиз, лет ми ин. Зэт воз зы ласт тайм ин май лайф.

17:30 9 января

Весёлый©

Ай эм сорри.

17:28 9 января

Serenky25

А прикиньте он сейчас тоже сбежит? Вот он намолотить то может...

17:27 9 января

Serenky25

И что он там написал? Чистуху?

17:26 9 января