CAS получил апелляцию от Мутко

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне получил апелляцию от вице-премьера РФ Виталия Мутко на решение МОК о его пожизненном отстранении от посещения Олимпийских игр, сообщает агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря суда. Представитель российского правительства заявил о подаче обращения в суд с целью оспорить вердикт международной организации 27 декабря 2017 года.
"В CAS поступила апелляция от Мутко, – сообщил пресс-секретарь суда. – Процесс уже запущен".
Напомним, что МОК по итогам работы дисциплинарной комиссии Денниса Освальда признал 43 спортсменов России виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи, а также пожизненно отстранил от Олимпиад. 5 декабря исполком МОК на заседании принял решение о временном приостановлении членства Олимпийского комитета России и допуске спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане только при выполнении ряда критериев и в статусе "Олимпийский атлет из России" под нейтральным флагом. Также МОК пожизненно отстранил ряд руководителей по итогам расследования допинговой программы Сочи-2014. Среди них был назван Мутко, который в конце декабря подтвердил свое намерение подать иск в CAS.
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Скорее всего CAS скажет, что решение МОК в отношение Мутко – вне юрисдикции CAS.
22:16 9 января
rusfed 2.0
Мутко оспаривает свое пожизненное отстранение. Я так понимаю, дисквалификацию российского флага и ОКР никто оспаривать не собирается. Это все, что вы хотели знать о патриотизме своих чиновников. Не забудьте проголосовать за них в марте еще раз
19:04 9 января
kac35
Мутко надо не в CAS жалиться, а в наш родимый Басманный суд. Они-то точно по чесноку разберутся за умеренную плату.
19:03 9 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
У них как раз бумага в сортире закончилась. В КАС рады.....
18:11 9 января
kolos249
В кои-то веки Мутко сделал правильный шаг. Но вот только защищать себя и весь российский спорт надо было начинать гораздо раньше - как только началась атака немецкими фильмами, списками Макларена и т.п. А сейчас слишком уж всё запущено.
17:48 9 января
Весёлый©
Соу сорри. Плиз, лет ми ин. Зэт воз зы ласт тайм ин май лайф.
17:30 9 января
Весёлый©
Ай эм сорри.
17:28 9 января
Serenky25
А прикиньте он сейчас тоже сбежит? Вот он намолотить то может...
17:27 9 января
Serenky25
И что он там написал? Чистуху?
17:26 9 января