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Мутко подал заявление в CAS на решение МОК об отстранении его от Олимпиад


Вице-премьер РФ Виталий Мутко подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) относительно решения Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить его от участия в Олимпиадах в любом качестве, информирует "Р-Спорт".

Напомним, что МОК признал 43 спортсменов России виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты Игр в Сочи, а также пожизненно отстранил от Олимпиад. Мутко также был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах. В начале этой недели он рассказал о своем намерении подать иск в CAS.

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https://rsport.ria.ru/around/20171227/1130611026.html

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