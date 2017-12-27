Мутко подал заявление в CAS на решение МОК об отстранении его от Олимпиад

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) относительно решения Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить его от участия в Олимпиадах в любом качестве, информирует "Р-Спорт".

Напомним, что МОК признал 43 спортсменов России виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты Игр в Сочи, а также пожизненно отстранил от Олимпиад. Мутко также был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах. В начале этой недели он рассказал о своем намерении подать иск в CAS.