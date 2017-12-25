Виталий Мутко: "Завтра подам иск в CAS на решение МОК"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил уверенность, что победители Олимпиады-2014 завоевывали медали честным путем. Напомним, что МОК признал 43 спортсменов России виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты Игр в Сочи, а также пожизненно отстранил от Олимпиад. Мутко также был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах. По его словам, он завтра подаст в CAS иск на данное решеине.

- Никакой системы поддержки допинга в России нет, - сказал Мутко на заседании исполкома РФС. - Мы выполнили все требования международных организаций. Но нападки на российский спорт продолжаются. "Ходишь ходишь в школу, а тут трах - и вторая смена". На базе показаний человека: который сам признается в своей недобросовестности, строятся обвинения.

На наш взгляд, ни одного факта нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил не доказано. Но решение МОК есть. Для меня Игры в Сочи остаются лучшими. А каждая медаль там - честная. Касаемо меня вынесено решение, согласно которому министр привлечен к административной ответственности. И пожизненно лишен права посещать Игры. Завтра я подам иск в CAS. (Филипп ПАПЕНКОВ)