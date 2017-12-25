Виталий Мутко: "Завтра подам иск в CAS на решение МОК"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил уверенность, что победители Олимпиады-2014 завоевывали медали честным путем. Напомним, что МОК признал 43 спортсменов России виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты Игр в Сочи, а также пожизненно отстранил от Олимпиад. Мутко также был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах. По его словам, он завтра подаст в CAS иск на данное решеине.
- Никакой системы поддержки допинга в России нет, - сказал Мутко на заседании исполкома РФС. - Мы выполнили все требования международных организаций. Но нападки на российский спорт продолжаются. "Ходишь ходишь в школу, а тут трах - и вторая смена". На базе показаний человека: который сам признается в своей недобросовестности, строятся обвинения.
На наш взгляд, ни одного факта нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил не доказано. Но решение МОК есть. Для меня Игры в Сочи остаются лучшими. А каждая медаль там - честная. Касаемо меня вынесено решение, согласно которому министр привлечен к административной ответственности. И пожизненно лишен права посещать Игры. Завтра я подам иск в CAS. (Филипп ПАПЕНКОВ)
ЗА Россию!
Мутко-тряпка никчемная,только языками мелите,что иск подадите.Кравцов орал про иск,а подал ли?Нет наверное,балабол.Грош тебе цена.Пошел вон-из российского спорта.
00:26
Петя
Интересно, а юристов Мудко будет оплачивать за счет министерства спорта или РФС?! А вместо совести бывает кое-что вырастает на её месте!
23:38 25 декабря
199
Ссы в глаза - скажет божья роса.
23:22 25 декабря
ruslya
интересно,у него хоть когда нибудь совесть была или он таким моральным уродом и родился?
23:02 25 декабря
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вдруг раздался страшный визг! То Виталик подал иск.....Иск подал Виталик ,что он не пидалик! В КАС на иск тот поглядели и от страха все забз....и. (поэт Цветик)
22:52 25 декабря
rusfed 2.0
Хороший мужик Медалий Мельдоньевич, но глуповатый. Слишком высоко его занесло, не по Сеньке оказалась шапка
22:41 25 декабря
miker65
Gangtrang, я бы на месте пострадавших пиндосовских компаний-спонсоров Олимпиады в Сочах выставил к МОКу и нашему Мутку персонально иск, как пару-тройку лет назад правительство Пиндостана выставило иск к Фольксвагену за мухлеж в технических характеристиках движков их легковушек. Очень красивый иск, поверь! Найди в инете! Если мне не изменяет память - 18 миллиардов баксов! Фольксваген заплатил его полностью с помощью кредита от своего правительства.
22:35 25 декабря
эстонский армеец
Очень хочется проследить за судебным иском Мутко. Хотя, может его и не быть, т.к. если будет "бухтеть", его ещё и к остальным спискам добавят...
22:24 25 декабря
miker65
Gangtrang, Мутный даже аппетиты Блаттера и Баха удовлетвворил в свое время, а ты все сомневаешься...
22:18 25 декабря
novic
А этот всё белый и пушистый.
22:16 25 декабря
miker65
GangTrang, я правильно понял, что ты сомневаешься в платежеспособности нашего Мутко?
22:15 25 декабря
Весёлый©
Я бегу, а волосики назад...
21:44 25 декабря
SpaMan
Прям завтра, прям с утра, если не забуду...
21:36 25 декабря
Gangtrang
Кстати американские компании которые были спонсорами СОЧИ уже готовят свои иски в суды а потом дело за малым.. Согласно американским законам американский гражданин защищен законодательно а вот любой другой может быть арестован в любой точке мира и для этого достаточно постановления на арест Сумма больше чем в пять миллионов это особо крупный размер и срок от десяти до бесконечности В американском правосудии есть целое направление которое занимается репутационными исками и там вполне себе реальные сроки После вердикта МОК иски будут подавать не к РОССИИ а к ответственным лицам
21:29 25 декабря
Gangtrang
Да только в суде надо помимо иска давать показания а там страна другая и Сечин набер ту вряд ли прокатит..
21:17 25 декабря
CanagliaVova
Завтра праздничный выходной в суде. Ой
20:53 25 декабря
fatka
МУТКО,НУ УЖЕ ТВОИ РУКОВОДИТЕЛИ ПРИЗНАЛИ И ИЗВИНЯЛИСЬ...
20:48 25 декабря