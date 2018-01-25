Белякова и Елисеев не были включены в список приглашенных на Олимпиаду из-за технической ошибки

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что хоккеистка Людмила Белякова и биатлонист Матвей Елисеев не были включены в список приглашенных на Олимпиаду-2018 из-за технических ошибок. Сегодня стало известно, что оба спортсмена примут участие в турнире.
– С Беляковой ситуация заключалась лишь в том, что сотрудниками был прислан ошибочный список, – сказал Поздняков. - Это касается и Елисеева. Это техническая ошибка.
Напомним, во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов. Среди них олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.
Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.
Serenky25
Секретарша что то напутала...она извиняется.
21:23
Упёртый русский
Просто анекдот какой то! Даже смешно немного...
21:08
WBRabbit77
Вот так вот запросто технические ошибки вершат судьбы спортсменов(( Молодцы, что разобрались и не позволили им стать фатальными! Нашим спортсменам удачи на ОИ, нужно всех побеждать!
20:14
Don
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср, больной успокойтесь, врач сейчас придёт)
20:11
shpasic
по технической ошибке олимпиаду проводят в Пхенчхане, а не в Пхеньяне.
20:06
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Ничего, ЭТУ ""техническую ошибку"" снова озвучит ВТОРАЯ комиссия 28--29 января....
19:50
huginnn
Видимо узнали,что медальных перспектив у них совсем нет.
19:48
redgy
опа) может они и с остальными 100 ошиблись)
19:46