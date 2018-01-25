Белякова и Елисеев не были включены в список приглашенных на Олимпиаду из-за технической ошибки

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что хоккеистка Людмила Белякова и биатлонист Матвей Елисеев не были включены в список приглашенных на Олимпиаду-2018 из-за технических ошибок. Сегодня стало известно, что оба спортсмена примут участие в турнире.

– С Беляковой ситуация заключалась лишь в том, что сотрудниками был прислан ошибочный список, – сказал Поздняков. - Это касается и Елисеева. Это техническая ошибка.

Напомним, во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов. Среди них олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду