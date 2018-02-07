Бах – об апелляции россиян: "Позиция МОК сильна, олимпийская хартия за нас"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о том, что не намерен спекулировать на тему слушаний дел российских спортсменов в выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS). Руководитель уверен в том, что МОК имеет достаточно аргументов в защиту своей позиции.

– Во время сессии МОК вы сказали, что во время Игр будет изучаться поведение России и соответствует ли оно олимпийскому духу. Обращение в суды как расценивать? И если атлеты будут возвращены, найдется ли для них место в заявке? – вопрос Баху.

– Создана специальная группа, которая изучает поведение России, – начал Бах. – Группа будет целостно подходить к вопросу. И рассмотрит все возможные варианты. А что касается второго вопроса, я не буду спекулировать насчет итогов слушания в CAS. Мы думаем, что у нас есть доказательства и аргументы. И олимпийская хартия за нас. Наша позиция сильна. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне в связи с временным отстранением ОКР выступят на ней в качестве Олимпийских атлетов из России. Ранее МОК подтвердил приглашение 169 спортсменов (конькобежка Ольга Граф заявила о том, что не поедет на Игры).

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