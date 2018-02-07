Бах – об апелляции россиян: "Позиция МОК сильна, олимпийская хартия за нас"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о том, что не намерен спекулировать на тему слушаний дел российских спортсменов в выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS). Руководитель уверен в том, что МОК имеет достаточно аргументов в защиту своей позиции.
– Во время сессии МОК вы сказали, что во время Игр будет изучаться поведение России и соответствует ли оно олимпийскому духу. Обращение в суды как расценивать? И если атлеты будут возвращены, найдется ли для них место в заявке? – вопрос Баху.
– Создана специальная группа, которая изучает поведение России, – начал Бах. – Группа будет целостно подходить к вопросу. И рассмотрит все возможные варианты. А что касается второго вопроса, я не буду спекулировать насчет итогов слушания в CAS. Мы думаем, что у нас есть доказательства и аргументы. И олимпийская хартия за нас. Наша позиция сильна. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, что Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне в связи с временным отстранением ОКР выступят на ней в качестве Олимпийских атлетов из России. Ранее МОК подтвердил приглашение 169 спортсменов (конькобежка Ольга Граф заявила о том, что не поедет на Игры).
whistler2012
КАК НАДЛОМИЛИ ТОМАСА БАХА. Однако ничего удивительного в этом нынешнем пируэте господина Баха нет. Удивительно другое: как он еще так долго продержался в позиции «нейтралитета». У нас об этом как-то мало писали, но после его решения о допуске России на Игры в Бразилию и грандиозного успеха нашей страны на Олимпиаде в Сочи на бедного Баха на Западе, особенно на его родине в Германии, обрушился буквально шквал яростной критики. «Пуделем Путина» назвал его тогда самый популярный немецкий еженедельник «Бильд». «Бах, и это известно многим, – писал «Бильд», – старый друг Кремля. По некоторым данным, русские в Германии весьма поспособствовали избранию Баха на этот пост. Возможно, сейчас он оказал им ответную услугу». А другой немецкий еженедельник «Цайт» обвинил Баха в коррупции и назвал его «высокооплачиваемым спортивным послом России». «Русофил и коррупционер – все как любит Путин», – так озаглавило свою статью это издание. На визги европейских СМИ еще можно было бы и наплевать, но Бах вскоре получил «черную метку» уже из Вашингтона. Причем от самого тогда уходящего президента США Барака Обамы, которому не понравилось еще, что в качестве столицы летней Олимпиады-2016 был выбран Рио-де-Жанейро, а не Чикаго. «Решения МОК по выбору городов – хозяев Игр коррумпированы. В этом МОК напоминает ФИФА», – прозрачно намекнул Барак Обама, обрушившись на Баха. «Чикаго был фаворитом в борьбе за право провести Игры 2016, но заявка Рио-де-Жанейро победила в споре с Мадридом, Токио и Чикаго. Решение было подтасовано», – добавил президент США. После этого было ясно, что и Томасу Баху придется не сладко и его ждет печальная судьба Блаттера. Пришлось бывшему чемпиону по фехтованию отложить шпагу в сторону и капитулировать…А что Томас Бах мог сделать? Ведь он отлично знал, кто в доме, т.е. в МОК хозяин. Ведь в Исполком Международного олимпийского комитета входят 14 человек, причем двое из них представители США, а большинство – из стран их сателлитов. Ни одного представителя от России в Исполкоме нет. Чуть ли не полностью от США зависит и бюджет МОК. Семь из тринадцати главных спонсоров МОК – крупные американские компании «Кока-Кола», «Дженерал Электрик», «ВИЗА» и другие, которые приносят больше половины бюджета Международного олимпийского комитета. В печать уже попали сведения о том, что в политических целях использовалось и созданное МОК Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Недавно участники хакерской группировка Fancy Bears обнародовали открытое письмо бывшего почетного члена МОК и экс-президента Международного союза велосипедистов (UCI) Хейна Вербруггена с обвинениями в адрес ВАДА. По сути, Вербругген обращался к Томасу Баху с просьбой обратить внимание на то, что ВАДА с момента своего основания использовалось не для борьбы с допингом, а сугубо в политических целях.
16:03
Lars Berger
Один уроженец Австрии тоже так думал в начале своей карьеры.
14:03
Весёлый©
Давай, Бахушка, нагни этот CAS, а то обнаглели решения против линии партии принимать. Никакого уважения к вертикали.
13:13
Красно Белый Питер
Бред в Лунную Ночь
13:08
Садык
Продажная рожа.
12:56
акробат
твоя позиция понятно - тебе уже давно поставили углом. и ультиматум поставили - или ты продолжаешь так стоять или ставишь всех Российских спортсменов и можешь выпрямиться
12:51
Гаттузо Крут!!!!!!#!
прибабах и прочие наймиты давно превратили Хартию в фиговый листок. Позор!
12:47
shur
КАС МОК не указ!
12:44