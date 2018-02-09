Алексей Петухов: "У нас забрали самое ценное, что есть у спортсмена – Олимпийские игры"

Российский лыжник Алексей Петухов отметил, что глава МОК Томас Бах, не допустив ряд российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018, ломает судьбы честных и сильных атлетов. Он также добавил, что у лыжников Сергея Устюгова и Глеба Ретивых были бы шансы взять медали на Играх, если бы они туда поехали.

9 февраля CAS отклонил апелляции ряда россиян на недопуск к Играм по решению МОК.

"Сегодня в мире спорта праздник, стартовала зимняя Олимпиада в Корее. Но также 9 февраля для наших парней – черный день в истории олимпийского движения, которое необоснованно, нагло и несправедливо не допустило Сергея Устюгова и Глеба Ретивых до Олимпийских игр. Это не придает МОК авторитета и независимости. Он подкупен и грязен, зарубежные спортивные чиновники совсем заигрались, забыв о честности и олимпийской хартии, в их умах только деньги и засиженные кресла.

Господин Бах не понимает, что делает, он ломает судьбы честных и сильных спортсменов. Я хотел бы, чтобы именно он со своими компаньонами по грязной организации под названием МОК испытал бы эти эмоции, эту боль и неопределенность. Мы жили этим на протяжении более года, и у нас забрали самое ценное, что есть у спортсмена – Олимпийские игры, к которым человек идет не четыре года, а всю свою жизнь.

Для Сергея после неудачного спринта в Сочи 2014 года эта Олимпиада была бы триумфальной, для Глеба эти Игры были бы первыми, и я думаю, он проявил бы себя. Я верю в наших русских спортсменов, кто сейчас на Олимпиаде, и хочу пожелать вам крепкости, стойкости и спортивной злости, чтобы удача была на вашей стороне", – написал в Инстаграме Петухов.