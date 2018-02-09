Алексей Петухов: "У нас забрали самое ценное, что есть у спортсмена – Олимпийские игры"

Российский лыжник Алексей Петухов отметил, что глава МОК Томас Бах, не допустив ряд российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018, ломает судьбы честных и сильных атлетов. Он также добавил, что у лыжников Сергея Устюгова и Глеба Ретивых были бы шансы взять медали на Играх, если бы они туда поехали.
9 февраля CAS отклонил апелляции ряда россиян на недопуск к Играм по решению МОК.
"Сегодня в мире спорта праздник, стартовала зимняя Олимпиада в Корее. Но также 9 февраля для наших парней – черный день в истории олимпийского движения, которое необоснованно, нагло и несправедливо не допустило Сергея Устюгова и Глеба Ретивых до Олимпийских игр. Это не придает МОК авторитета и независимости. Он подкупен и грязен, зарубежные спортивные чиновники совсем заигрались, забыв о честности и олимпийской хартии, в их умах только деньги и засиженные кресла.
Господин Бах не понимает, что делает, он ломает судьбы честных и сильных спортсменов. Я хотел бы, чтобы именно он со своими компаньонами по грязной организации под названием МОК испытал бы эти эмоции, эту боль и неопределенность. Мы жили этим на протяжении более года, и у нас забрали самое ценное, что есть у спортсмена – Олимпийские игры, к которым человек идет не четыре года, а всю свою жизнь.
Для Сергея после неудачного спринта в Сочи 2014 года эта Олимпиада была бы триумфальной, для Глеба эти Игры были бы первыми, и я думаю, он проявил бы себя. Я верю в наших русских спортсменов, кто сейчас на Олимпиаде, и хочу пожелать вам крепкости, стойкости и спортивной злости, чтобы удача была на вашей стороне", – написал в Инстаграме Петухов.
Сегодня в мире спорта праздник, стартовала зимняя Олимпиада в Южной Корее. Но так же 9 февраля для наших парней чёрный день в истории олимпийского движения, которое необоснованно, нагло и несправедливо не допустило Серегу @sergei86m и Глеба @retivykh_gleb до Олимпийских игр. Это не придаёт МОК авторитета и независимости! Он подкупен и грязен, зарубежные спортивные чиновники совсем заигрались, забыв о честности и олимпийской хартии, в их умах только $$$$$ и засиженные кресла. Господин Бах не понимает что делает , он ломает судьбы честных и сильных спортсменов. Я хотел бы чтоб именно он со своими компаньонами по грязной организации под названием МОК , испытал бы эти эмоции, эту боль и неопределенность. Мы жили этим на протяжении более года и у нас забрали самое ценное что есть у спортсмена-это Олимпийские игры, к которым человек идёт не 4 года, а всю свою жизнь. Для Сергея после неудачного спринта в Сочи 2014 года, эта Олимпиада была бы триумфальной, для Глеба эти игры были бы первыми и я думаю он проявил бы себя. Я верю в наших русских спортсменов кто сейчас на Олимпиаде и хочу пожелать вам крепкости, стойкости и спортивной злости чтоб удача была на вашей стороне и в вашей душе играл праздник побед за всех нас🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Benpb_bl
Скажите, Алексей, за это спасибо своим руководителям.
23:36
pahom-17
это Бах не понимает?..да ладно..не надо держать их за недоразвитых..все они понимают прекрасно...да и вообще..сложилось стойкое убеждение и не только у спортсменов, что политика это там , где-то, а спорт -это тут...думаю хватит уже играть в непонятки...все взаимосвязано..
23:32
kac35
Мутко и его гоп-компания отняли у нас Олимпиаду.
23:30
rusfed 2.0
Лыжники-то вообще два раза судились, и оба раза суд их фактически оправдал.
23:22