06:35 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Адвокат Родченкова: "Слава Богу за подобие честности от CAS"

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Джим Уолден, адвокат информатора ВАДА Григория Родченкова​, остался доволен решением CAS отклонить апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018​.  

"Слава Богу за подобие честности от CAS", – написал Уолден в Твиттере.

CAS отклонил иски 47 россиян

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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diolym

semblance of integrity, говоришь, тля. Смотри - вернётся ВСЁ. И ответка может тебе не понравиться.

07:45

And60

подобие честности

07:34

ros

Боги? как красиво он назвал фрс

07:28

redgy

Адвокат дьявола говорит о Боге...)

07:09

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