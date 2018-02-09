Адвокат Родченкова: "Слава Богу за подобие честности от CAS"

Джим Уолден, адвокат информатора ВАДА Григория Родченкова​, остался доволен решением CAS отклонить апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018​.

"Слава Богу за подобие честности от CAS", – написал Уолден в Твиттере.

CAS отклонил иски 47 россиян