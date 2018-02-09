Адвокат Родченкова: "Слава Богу за подобие честности от CAS"

Джим Уолден, адвокат информатора ВАДА Григория Родченкова, остался доволен решением CAS отклонить апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018.
"Слава Богу за подобие честности от CAS", – написал Уолден в Твиттере.
Thank God for a semblance of integrity from CAS.– Jim Walden (@JimWaldenEsq) 9 февраля 2018 г.
diolym
semblance of integrity, говоришь, тля. Смотри - вернётся ВСЁ. И ответка может тебе не понравиться.
07:45
And60
подобие честности
07:34
ros
Боги? как красиво он назвал фрс
07:28
redgy
Адвокат дьявола говорит о Боге...)
07:09