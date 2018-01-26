Щегловский возглавит российскую делегацию бобслеистов и скелетонистов на Олимпиаде

Старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский отметил, что в связи с дисквалификацией президента Федерации бобслея России (ФБР) Александра Зубкова ему придется возглавить российскую бобслейную делегацию. Также он пообещал в полной мере помогать скелетонистам по ходу Игр.

– На данный момент не смогут поехать на Олимпиаду наш президент Александр Зубков, главный тренер Данил Чабан и старший тренер команды по скелетону Анатолий Челышев, три ключевые фигуры, – цитирует РИА "Новости" Щегловского. – Пока решили, что я буду возглавлять на месте делегацию сборной по нашим видам спорта. Конечно, это непростая задача. Стараюсь себя подготовить, быть спокойным. Я вообще спокойный человек, но в такой ситуации внутри все бурлит от эмоций. Постараюсь как руководитель сделать все, чтобы наша команда выглядела достойно, и не было никаких недоразумений, эксцессов.

В бобслее планируется почти весь тренерский состав, который был у нас на этапах Кубка мира. Ситуацию со скелетонистами мы обговаривали, и тренеры по бобслею, естественно, им будут помогать – у нас один вид спорта, одна федерация. Мы поможем скелетонистам в полной мере.

Напомним, Зубков пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпиад по итогам расследования комиссии под руководством Дениса Освальда. В субботу он будет оспаривать это решение на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS)