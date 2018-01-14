КНДР и Корея могут выставить совместную команду в бобслейных четверках на Играх-2018

На Олимпиаде-2018 в соревнованиях бобслейных четверок может выступить объединенная команда КНДР и Кореи, сообщает Inside the Games. В экипаж войдут по два представителя от каждой страны.
Существует также вероятность создания совместной команды и в двойках.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаде может также выступить объединенная команда КНДР и Кореи по хоккею.
Решение по хоккейной и бобслейной команде будет принято 20 января. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
Serg19700
Жолоб закончится раньше.
18:37
Serenky25
И вчетвером рванут в китай. (((:
18:16