17:57 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Бобслей

КНДР и Корея могут выставить совместную команду в бобслейных четверках на Играх-2018

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На Олимпиаде-2018 в соревнованиях бобслейных четверок может выступить объединенная команда КНДР и Кореи, сообщает Inside the Games. В экипаж войдут по два представителя от каждой страны.

Существует также вероятность создания совместной команды и в двойках.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде может также выступить объединенная команда КНДР и Кореи по хоккею. 

Решение по хоккейной и бобслейной команде будет принято 20 января. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serg19700

Жолоб закончится раньше.

18:37

Serenky25

И вчетвером рванут в китай. (((:

18:16