КНДР и Корея могут выставить совместную команду в бобслейных четверках на Играх-2018

На Олимпиаде-2018 в соревнованиях бобслейных четверок может выступить объединенная команда КНДР и Кореи, сообщает Inside the Games. В экипаж войдут по два представителя от каждой страны.

Существует также вероятность создания совместной команды и в двойках.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде может также выступить объединенная команда КНДР и Кореи по хоккею.

Решение по хоккейной и бобслейной команде будет принято 20 января. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.