Рикко Гросс: "Состав команды на Игры-2018 будет сформирован после чемпионата Европы"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс рассказал, что Евгений Гараничев примет участие в чемпионате Европы в Риднау. Он также добавил, что состав команды на Олимпийские игры-2018 будет сформирован после европейского первенства.

– Дальнейшие планы нашей команды – сначала мы несколько дней отдохнем. Это необходимо после соревнований на протяжении трех недель подряд. После этого вернемся к подготовке к Олимпийским играм, – приводит официальный сайт СБР слова Гросса. – На сбор мы останемся в Италии, на среднегорье. Затем несколько дней проведем в Рупольдинге.

Гараничев примет участие в чемпионате Европы. В январе он лишь трижды стартовал на этапах Кубка мира. Ему нужны старты, чтобы набрать форму. Мы искали для него разные варианты, и чемпионат Европы хорошо подходит для этого.

Что касается состава команды для участия в Олимпийских играх, то сформирован он будет после европейского чемпионата.

Чемпионат Европы пройдет с 22 по 28 января, Олимпийские игры – с 9 по 25 февраля.