В США задумались о проведении Олимпиады-2026?

Два города США могут подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр-2026, утверждает AP. Сообщается, что речь идет о Денвере и Солт-Лейк-Сити, который принимал Олимпиаду-2002.

На данный момент интерес к проведению зимних Игр-2026 проявили Инсбрук (Австрия), Сьон (Швейцария) и Калгари (Канада).

Напомним, что в среду МОК должен назвать столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Ожидается, что Олимпиада-2024 пройдет в Париже, а Игры-2028 примет Лос-Анджелес.