В Госдуме победу Позднякова на выборах ОКР назвали ожидаемой

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев позитивно оценил победу Станислава Позднякова на выборах президента Олимпийского комитета России. В то же время парламентарий назвал победу Позднякова ожидаемой.

- Станислав Алексеевич профессионал высокого уровня. Его избрание на должность президента ОКР лично для меня не стало неожиданностью, - ответил Дегтярев. - Он являлся первым вице-президентом Олимпийского комитета России, руководил делегацией наших спортсменов в Пхенчхане, вел переговоры с МОК. Станислав Алексеевич не только четырехкратный олимпийский чемпион, но опытный тренер и администратор. (Андрей СИЗЯКИН)