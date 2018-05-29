Поздняков стал новым президентом Олимпийского комитета России

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков избран новым главой Олимпийского комитета России. Прежний глава организации Александр Жуков, возглавлявший ОКР на протяжении восьми лет, не стал выдвигаться на новый срок, решив сосредоточиться на политической карьере.

Сегодня на Олимпийском собрании в Москве Жуков поддержал кандидатуру Позднякова, который последние два года работал первым вице-президентом ОКР. В поддержку соперника Позднякова – четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова – высказался глава Стрелкового Союза России Владимир Лисин и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

В результате голосования Попов получил 56 (20,6 процента) голосов, а Поздняков – 214 голосов (78,7 процента). (Олег ШАМОНАЕВ)