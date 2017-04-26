Стокгольм не будет претендовать на проведение зимней Олимпиады-2026

Стокгольм принял решение не подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр-2026. Причиной такого решения стало отсутствие широкой политической поддержки и неопределенность в отношении экономической поддержки.

- К сожалению, в данный момент мы имеем четкую позицию в поддержке проведения Олимпиады-2026, но у нас нет поддержки, - цитирует Reuters представителя социал-демократической партии Карин Ваннгорд.

Отмечается, что Стокгольм может вместо этого постараться побороться за право провести Игры-2030.