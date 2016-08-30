17:45 | ОЛИМПИАДА

Семилетняя девочка вернула владельцу золотую медаль Олимпиады-1992, найденную в мусоре

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Семилетняя американка Хлоя Смит вернула гребцу Джо Джекоби его золотую медаль Олимпийских игр-1992, сообщает ABC News. Девочка заметила медаль в груде мусора, гуляя с отцом. Сообщается, что Джекоби лишился медали Игр в Барселоне в июне, когда злоумышленники влезли в его машину. 46-летний американец приехал в школу к Хлое Смит, чтобы лично поблагодарить девочку.

– Идея в том, что нужно делать правильные поступки, спасибо тебе, Хлоя, за твой хороший характер и правильный поступок, – сказал Джекоби. – И спасибо твоим родителям и семье.

Думаю, иногда мы недооцениваем семилетних детей и их выбор, который может иметь серьезное влияние на все наше общество.

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