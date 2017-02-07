15:03 7 февраля | ОЛИМПИАДА

Правительство РФ готово поддержать предложение о проведении Олимпиады-2028 в Санкт-Петербурге

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство страны готово поддержать предложение о проведении летних Олимпийских игр 2028 года в Санкт-Петербурге.

– Сегодня опять раздаются голоса от петербуржцев о том, чтобы в 2028 году провести летние Олимпийские игры в Санкт-Петербурге, – приводит ТАСС слова Козака. – Будем всячески это поддерживать, в случае если горожане этого захотят и будут готовы некоторое время потерпеть неудобства.

Для того чтобы Сочи стал олимпийской столицей, мы во всей стране проводили референдум и доказали МОК, что все население России хочет, чтобы страна была столицей Олимпийских игр.

Мы научились организовывать такие соревнования, мы готовы. Поэтому если МОК, международные федерации выступят с таким предложением, а горожане поддержат эту идею, то правительство РФ готово поддерживать такие начинания. Россия – спортивная держава.

Напомним, что зимние Олимпийские игры 2014 года проходили в Сочи. Сегодня, 7 февраля, в Сочи отмечается третья годовщина со дня открытия Игр-2014.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4002896

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