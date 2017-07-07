Данис Зарипов: "Моя задача – сыграть на Олимпиаде"

Форвард "Ак Барса" Данис Зарипов после возвращения в Казань заявил, что планирует попасть в национальную сборную России и сыграть на Олимпиаде. Напомним, что с казанцами 36-летний форвард заключил контракт на два года.

– Задумываетесь ли вы об Олимпиаде, ведь она пройдет без игроков НХЛ?

– Если ты не думаешь об Олимпиаде, то тебе пора вешать коньки на гвоздь, – сказал Зарипов. – Несмотря на то что два года я не вызывался в сборную, у меня остается желание и стимул. Это моя задача. Сначала это Евротур, затем Олимпиада и чемпионат мира. Надеюсь, партнеры помогут, как и я им. Буду делать все для этого. (Артур ЕНИКЕЕВ)