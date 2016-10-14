Чернышенко доволен готовностью Пекина к ОИ-2022

Президент КХЛ и член Координационной комиссии МОК по зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине Дмитрий Чернышенко остался доволен готовностью столицы Китая к проведению соревнований. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

– Приятно было увидеть столь высокую готовность команды оргкомитета "Пекин 2022" согласно тем докладам, которые мы получили, – подчеркнул Чернышенко. – Организаторы сохранили около пятидесяти процентов персонала, который отвечал за проведение Олимпийских игр в Пекине в 2008 году – это очень эффективная и профессиональная команда, которая разработала хорошо продуманные планы и поставила амбициозные цели.

Китай – это страна, которая стремится развивать многие нетрадиционные для себя виды спорта, включая хоккей, в преддверии Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине. В этом году китайский хоккейный клуб "Куньлунь Ред Стар" из Пекина стал членом КХЛ. У нас есть сильный взаимный интерес в дальнейшем развитии.