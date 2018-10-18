Алексей Дронов: "Выигрываю на контратаках"

Российский боксер Алексей Дронов, завоевавший золотую медаль юношеских Олимпийских игр, признался, что специально играет на контратаках. Также он отметил, что пока не осознал свою победу.

– Первые два раунда, считаю, выиграл с большим преимуществом, а в третьем немного не хватило функциональной подготовки, – цитирует TeamRussia.pro Дронова. – С Дамиром Тойбаем из Казахстана ранее встречался дважды. Оба раза победил. Теперь надо было закрепить. На юниорском чемпионате мира выиграл у него за явным преимуществом. Сегодня он выбрал другую тактику и продержался до конца.

– Сложилось впечатление, что вы построили бой от обороны. Таков был заранее продуманный план под хорошо знакомого соперника?

– Это моя манера. Выигрываю на контратаках. Тактика соперника мне подходила. Но, видимо, сказались изменения в графике соревнований. Я уже размялся, когда узнал, что наш бой несколько сдвинули по времени, и вышел из состояния полной готовности. Пока не осознал, что победил на Олимпиаде. Чувствую не радость, а опустошение.