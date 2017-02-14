15:13 | ОЛИМПИАДА — Лондон-2012

Уже несколько российских спортсменов вернули олимпийские медали

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Несколько российских спортсменов вернули медали после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

"Нам уже были возвращены несколько медалей, мы продолжаем работу с Олимпийским комитетом России по данному вопросу, - отмечается в сообщении. - МОК не будет комментировать отдельные случаи возвращения медалей".

Сегодня стало известно, что российский легкоатлет Антон Кокорин вернул бронзовую медаль Игр-2008 в МОК. Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным завоевал бронзу Игр в Пекине в эстафете 4x400 метров, спортсмены были лишены наград в связи с положительной допинг-пробой Алексеева.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4021697

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