Российские каноисты стали чемпионами Европы

Мужская сборная России победила в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Белграде. Россияне Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов и Иван Штыль показали результат 1.29,155. Второе место заняла Украина, третье - Польша.
Ранее россиянки стали третьими в заезде байдарок-четверок на дистанции 500 метров.
Белград (Сербия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Каноэ-четверка, 500 м
1. РОССИЯ – 1.29,155
2. Украина – 1.30,941
3. Польша – 1.31,008