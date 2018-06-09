Российские каноисты стали чемпионами Европы

Мужская сборная России победила в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Белграде. Россияне Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов и Иван Штыль показали результат 1.29,155. Второе место заняла Украина, третье - Польша.

Ранее россиянки стали третьими в заезде байдарок-четверок на дистанции 500 метров.

Белград (Сербия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Каноэ-четверка, 500 м

1. РОССИЯ – 1.29,155

2. Украина – 1.30,941

3. Польша – 1.31,008