Назван состав сборной России на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ объявила состав сборной России на чемпионат мира. Турнир пройдет в чешском Рачице с 23 по 27 августа.

В состав мужской команды байдарочников вошли: Евгений Луканцов (одиночка, 200 метров), Роман Аношкин (одиночка, 500, 1000 м), Олег Синявин, Максим Спесивцев (двойка, 1000 м), Юрий Постригай, Витали Ершов, Олег Гусев, Владислав Блинцов (четверка, 1500 м), Николай Червов (одиночка, 5000 м), Кирилл Ляпунов, Александр Дьяченко (двойка, 200 м), Гусев, Блинцов (двойка, 500 м), Александр Сергеев, Василий Погребан, Руслан Мамутов, Червов (четверка, 1000 м).

Состав женской команды: Елена Анюшина (одиночка, 200, 500 м), Арина Аношкина, Кира Степанова (двойка, 500 м), Аношкина, Варвара Барабанова, Степанова, Светлана Черниговская (четверка, 500 м), Юлиана Салахова (одиночка, 5000 м), Наталья Подольская, Вера Собетова (двойка, 200 м), Салахова, Собетова (двойка, 1000 м).

Мужская команда в гребле на каноэ: Кирилл Шамшурин (одиночка, 1000, 5000 м), Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь (двойка, 1000 м), Алексей Коровашков (одиночка, 200 м), Илья Штокалов (одиночка, 500 м), Александр Коваленко, Иван Штыль (двойка, 200 м), Мелантьев, Штыль (двойка, 500 м), Шамшурин, Расул Ишмухамедов, Иван Лиховидов, Илья Первухин (четверка, 1000 м).

Женская команда в гребле на каноэ: Олеся Ромасенко (одиночка, 200 м), Ирина Андреева, Ромасенко (двойка, 500 м).