МОК должен передать бронзу Штокалову бронзу Олимпиады-2016 до конца года

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) рассчитывает, что МОК передаст россиянину Илье Штокалову бронзу Олимпиады в Рио до конца года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на генерального секретаря ВФГБК Елену Исхакову. Спортсмен на Играх в Рио занял четвертое место на дистанции 1000 м в каноэ-одиночке. Однако после этого молдавский спортсмен Сергей Тарновский, ставший третьим, был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

- Мы написали в МОК по поводу бронзовой олимпийской медали Штокалова, - сказала Исхакова. - Нам ответили, что перераспределение будет в июле этого года. Заседание в МОК по этому поводу уже состоялось, перераспределение медалей утвердили. Но пока тишина, пока медаль не передали. По срокам пока непонятно, но в этом году точно должны уже передать медаль.

- В МОК ответили ждать медали, - сказал президент ВФГБК Евгений Архипов. - Когда фактически передадут награду нам, пока неизвестно. Эта медаль – Ильи Штокалова, сомнений в этом нет. Надеемся, что в ближайшем будущем процесс передачи медали состоится.