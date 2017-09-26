Россияне остались без медалей в первый день ЧМ по гребному слалому

Сборная России не смогла завоевать медалей в первый день чемпионата мира по гребному слалому во французском По. В каноэ-одиночках победу одержала сборная Словакии, второй стала Великобритания, третьей - Франция. Сборная России в составе Кирилла Сеткина, Виталия Максимова и Дмитрия Храмцова показала 12-й результат.

У женщин в каноэ-одиночках в тройку призеров вошли Великобритания, Австралия и Чехия. Россиянки (Зульфия Сабитова, Полина Мухгалеева, Алсу Миназова) стали шестыми.

В соревнованиях байдарок-одиночек первыми стали чехи, вторыми французы, третьими словенцы. Павел Эйгель, Никита Губенко и Сергей Маймистов заняли шестую строчку. У женщин в этой дисциплине победила Германия, второе место заняла Австрия, третье Австралия. Россиянки Мария Харитонова, Ксения Крылова и Екатерина Перова стали двенадцатыми.

В командных соревнованиях каноэ-двоек первое место заняла Франция, второе Германия, третье Словакия. Россияне не были представлены в этой дисциплине.