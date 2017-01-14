Сергей Карякин: "Не могу описать чувства от победы, ведь я все еще не держал трофея в руках"

Россиянин Сергей Карякин не смог описать эмоции, которые он испытал после победы на "Дакаре" в классе квадроциклов. Он стал первым представителем России, сумевшим добиться победы в ралли в этой дисциплине.

- Здорово финишировать. И ты испытываешь особенные эмоции, когда ты пересек финишную линию на первом месте, - сказал Карякин в интервью пресс-службе ралли. - Не могу точно описать, что я чувствую от победы, потому что я еще не держал в руках трофея, все это только что произошло, и я не верил в это до самого конца.

Хочу поблагодарить команду. Она проделала большую работу в борьбе за первое место. Для всех нас это очень важно. Раньше наша страна побеждала только в классе грузовиков. Сейчас у нас есть победа в квадроциклах. Это здорово, именно к этому мы шли. Я четыре года участвую в "Дакаре" и впервые выиграл.