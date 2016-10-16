Ожье в четвертый раз подряд стал чемпионом мира в ралли

Француз Себастьен Ожье досрочно стал чемпионом мира в ралли (WRC). 32-летний гонщик "Фольксвагена" завоевал титул в четвертый раз подряд и сравнялся по числу побед с Томми Мякиненом и Юхой Канккуненом. Только Себастьян Леб имеет больше титулов – девять. По числу побед в этапах Ожье вышел на второе место: у него 37 побед против 78 у Леба.

Победным для Ожье стал этап в Испании – "Гран-при Каталонии", где француз выиграл и гарантировал себе достаточный отрыв от главного преследователя – Андреаса Миккельсена.