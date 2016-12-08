"Камаз-мастер" может приостановить участие в ралли "Дакар"

"Камаз-мастер" может на два года приостановить участие в ралли "Дакар", сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Сергея Когогина. Российская команда является 13-кратным победителем многодневки в классе грузовиков.

- Я допускаю то, что может быть сделан перерыв по участию именно в "Дакаре", года на два, - пояснил Когогин. - Из гонок уходить не будем - в этом случае будем участвовать во всех соревнованиях, кроме "Дакара". Нас же никто не ограничивает. Африка - пожалуйста, мы едем. Самая основная проблема для нас - это действия организаторов ралли-рейда, которые направлены, в общем-то, на ущемление наших интересов. Это в частности связано с двигателем, за пять лет изменить технический регламент... Создание спортивного мотора - это не один миллион евро.

Вы вспомните, наступил период, когда я просто закрыл футбольную команду. 10 миллионов долларов - это стоимость содержания гоночной команды. Это тот объем, который необходим, чтобы команда хорошо участвовала в гонках и имела средства на развитие. Вообще, у нас есть, куда эти деньги использовать.

Летом руководитель "Камаз-мастера" Владимир Чагин посетовал на финансовые трудности после расставания со спонсором - "Внешэкономбанком".

- Постоянные стенания господина Чагина на нехватку финансирования, конечно, имеют под собой основания, но просто у них совсем "сытая" жизнь закончилась, - сказал Когогин. - Это однозначно. Потому что "Камаз" сегодня не может себе позволить удовлетворить все потребности команды. Но у них достаточно финансирования, чтобы поддерживать себя на хорошем, высоком уровне.