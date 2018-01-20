Эдуард Николаев в третий раз выиграл "Дакар"

Экипаж "КАМАЗ-Мастера" под управлением Эдуарда Николаева выиграл "Дакар"-2018 в зачете грузовиков. На заключительном 14-м этапе он финишировал четвертым, а победу одержал Тон ван Генугтен на Iveco. В состав экипажа также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков.

Отметим, что после 12-го этапа Николаев опережал экипаж Федерик Вильягры всего на одну секунду, но аргентинец не смог завершить 13-й этап из-за проблем с коробкой передач.

Второе место в общем зачете занял экипаж "МАЗа" под управлением белоруса Сергея Вязовича, а третье - еще один "КАМАЗ-Мастер" в составе Айрата Мардеева, Айдара Беляева и Дмитрия Свистунова.

Для Николаева это третья победа на "Дакаре" - ранее он первенствовал в 2013 и 2017 году.

Ралли "Дакар"

Грузовики

Итоговое положение

1. НИКОЛАЕВ (Россия, "КАМАЗ-Мастер")- 54:57:34

2. Вязович (Белоруссия, МАЗ) - отставание 3:57.17

3. МАРДЕЕВ (Россия, "КАМАЗ-Мастер") - 5:22.34...

10. СОТНИКОВ (Россия, "КАМАЗ-Мастер") - 10:03.47