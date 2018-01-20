Эдуард Николаев в третий раз выиграл "Дакар"

Экипаж "КАМАЗ-Мастера" под управлением Эдуарда Николаева выиграл "Дакар"-2018 в зачете грузовиков. На заключительном 14-м этапе он финишировал четвертым, а победу одержал Тон ван Генугтен на Iveco. В состав экипажа также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков.
Отметим, что после 12-го этапа Николаев опережал экипаж Федерик Вильягры всего на одну секунду, но аргентинец не смог завершить 13-й этап из-за проблем с коробкой передач.
Второе место в общем зачете занял экипаж "МАЗа" под управлением белоруса Сергея Вязовича, а третье - еще один "КАМАЗ-Мастер" в составе Айрата Мардеева, Айдара Беляева и Дмитрия Свистунова.
Для Николаева это третья победа на "Дакаре" - ранее он первенствовал в 2013 и 2017 году.
Ралли "Дакар"
Грузовики
Итоговое положение
1. НИКОЛАЕВ (Россия, "КАМАЗ-Мастер")- 54:57:34
2. Вязович (Белоруссия, МАЗ) - отставание 3:57.17
3. МАРДЕЕВ (Россия, "КАМАЗ-Мастер") - 5:22.34...
10. СОТНИКОВ (Россия, "КАМАЗ-Мастер") - 10:03.47
Ж и в о й
Браво, КАМАЗ-Мастер! Да здравствуют Набережные Челны!)
20:42
Колючий Пушистик
Поздравляю КАМАЗ с победой! А также очень рад за Карлоса Сайнса! Двукратный победитель Дакара теперь!
20:15