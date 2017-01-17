Айрат Мардеев: "Если бы не застряли, могли бы выиграть "Дакар"

Пилот "КАМАЗ-Мастера" Айрат Мардеев заявил, что намеревался победить на "Дакаре"-2017, но этому помешал инцидент на восьмом этапе. Его грузовик увяз в мокром песке, выбраться ему помог Антон Шибалов, но экипажи обоих из-за этого существенно отстали от лидеров. В итоге Мардеев стал пятым и не смог повторить успех 2015 года, а выиграл также "КАМАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева.

- Для нас "Дакар" получился не таким, какой мы ожидали, - цитирует "Р-Спорт" Мардеева. - Не получилось побороться за победу, хотя по темпу, если бы не застряли, могли и победить, собственно за этим и ехали. Мы во всем пытались выжать максимум, что имели, старались как можно выше забраться. На удивление мы сумели забраться в пятерку, соперники сами отдали. Это неплохо, учитывая все условия.

"Дакар" был хорош, организаторы учли всю критику прошлых лет, все претензии, плюс придумали нововведения в навигации. Главный вывод: нельзя никогда сдаваться, даже проигрывая два часа, можно взобраться в первую пятерку.