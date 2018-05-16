Скандал дня. Турецкие тхэквондисты устроили оргию и выложили фото в соцсеть

Сборная Турции оказалась вовлечена в скандал после того, как представители мужской сборной опубликовали в социальных сетях фотографии с оргии. Пять участников сборной развлекались с единственной девушкой, которая, как отмечается, также является спортсменкой.

Болельщики уже потребовали наказать спортсменов за неподобающее поведение. На минувшем чемпионате Европы сборная Турции заняла второе место в медальном зачете.