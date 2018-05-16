Скандал дня. Турецкие тхэквондисты устроили оргию и выложили фото в соцсеть

Сборная Турции оказалась вовлечена в скандал после того, как представители мужской сборной опубликовали в социальных сетях фотографии с оргии. Пять участников сборной развлекались с единственной девушкой, которая, как отмечается, также является спортсменкой.
Болельщики уже потребовали наказать спортсменов за неподобающее поведение. На минувшем чемпионате Европы сборная Турции заняла второе место в медальном зачете.
14 мая 2018 г.
загадочный лысый ассятин
Кррррррррррасавчики!!!!!!!!!!!! А вот распиаренные во всех СМИ "победители командного зачёта" из нашей раши --- "важные" /импотентс/.... ТАК развлечься --- проблема для них. Или девка всё же -- ОТЕЧЕСТВЕННАЯ????
12:50
Darkman79
Как то нетолерантно это,зачем девушку то взяли)))))
12:40
Leonsio_
Какая разница, кто с кем спит?
12:40
kais
Я думал друг с другом. А они девку притащили!
12:24
Serafimos
спорт-экспресс.....мда
12:20