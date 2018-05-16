12:11 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Тхэквондо

Скандал дня. Турецкие тхэквондисты устроили оргию и выложили фото в соцсеть

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Сборная Турции оказалась вовлечена в скандал после того, как представители мужской сборной опубликовали в социальных сетях фотографии с оргии. Пять участников сборной развлекались с единственной девушкой, которая, как отмечается, также является спортсменкой.

Болельщики уже потребовали наказать спортсменов за неподобающее поведение. На минувшем чемпионате Европы сборная Турции заняла второе место в медальном зачете.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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загадочный лысый ассятин

Кррррррррррасавчики!!!!!!!!!!!! А вот распиаренные во всех СМИ "победители командного зачёта" из нашей раши --- "важные" /импотентс/.... ТАК развлечься --- проблема для них. Или девка всё же -- ОТЕЧЕСТВЕННАЯ????

12:50

Darkman79

Как то нетолерантно это,зачем девушку то взяли)))))

12:40

Leonsio_

Какая разница, кто с кем спит?

12:40

kais

Я думал друг с другом. А они девку притащили!

12:24

Serafimos

спорт-экспресс.....мда

12:20

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