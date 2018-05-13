Россия - первая в общекомандном зачете на чемпионате Европы

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы по тхэквондо в Казани. На счету команды четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Российские тхэквондисты впервые в истории завоевали четыре золота на одном чемпионате Европы. Второе место заняла Турция (3-4-2), третье – Хорватия (3-0-5).

Россиянин Владислав Ларин завоевал золото в весовой категории до 87 кг, в финале победив соотечественника Романа Кузнецова. Россияне Олег Кузнецов и Юрий Кириченко стали третьими в весовой категории свыше 87 кг.

Россиянка Арина Животкова завоевала серебро в весе до 73 кг, а ее соотечественница Ольга Иванова стала бронзовым призером.

Татьяна Кудашова победила в весовой категории до 53 кг, Михаил Артамонов стал первым в весе до 58 кг, а Максим Храмцов – в весе до 80 кг. Серебро завоевали Магомед Гагиев (до 54 кг), Наталья Антипенко (до 49 кг) и Сармат Цакоев (до 68 кг), бронзу – Валерий Шиманов (до 58 кг), Вячеслав Минин (до 68 кг) и Полина Хан (до 67 кг).