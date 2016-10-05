Александр Загорский: "Дети не получили травм на бойцовском турнире в Грозном"

Ринг-анонсер Александр Загорский, работавший на мероприятии Grand Prix Akhmat 2016, рассказал, что дети, принимавшие участие в турнире, не получили никаких травм. Соревнования были приурочены ко дню рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Трое сыновей Кадырова (10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам) победили своих соперников на этом турнире, который был заявлен как показательный.

– Дети не получили никаких травм на боях в Грозном, – цитирует ТАСС Загорского. – Если говорить о моем мнении, то я против детских боев в таком раннем возрасте. Но это специфика региона, там воинов растят с малолетства. Я считаю, что если все же дети и выступают, то должны быть в защитной экипировке.

В одном из боев ребенок из Сочи по прозвищу "Танк" вышел с подарком для своего оппонента. Он презентовал сопернику большую игрушечную машину марки BMW. Это было довольно необычно.

Федор Емельяненко жестко высказался относительно детских боев на турнире в Грозном //

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