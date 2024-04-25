Россиянки Шамонова, Гапешина и Ткачева вышли в финал чемпионата Европы

Россиянки Анастасия Шамонова, Елена Гапешина и Кристина Ткачева пробились в финал чемпионата Европы.

Шамонова, выступающая в весовой категории до 75 кг, выиграла у Николины Гайич из Сербии. Гапешина досрочно победила Викторию Кебикаву из Болгарии в весе до 81 кг. Ткачева одержала победу над Сарой Милькович из Сербии в весовой категории 81 кг и более.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.