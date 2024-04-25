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Двали — о выходе в финал чемпионата Европы-2024: «Чувствую, что могу боксировать лучше»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер Дмитрий Двали высказался о выходе в финал чемпионата Европы-2024.

В четверг, 25 апреля, 23-летний спортсмен одержал победу над представителем Болгарии Ясенем Радевым. Поединок прошел в весовой категории до 54 кг.

«Некоторые боксеры не слышат подсказки. Я даже когда в бою сконцентрирован, я слышу почти все, что мне кричат — подсказки тренеров, с трибун. Может, это природное, но я могу сообразить, что мне стоит делать, что нет. В основном всегда проходит. Когда нас разведут, могу кинуть взгляд. Частенько показывают комбинации, и они реально проходят.
Мне тяжело дался второй бой. Не знаю причин. Но мы продолжаем путь за золотом. Это не самоуверенность, а просто уверенность. По сравнению с первым боем на турнире я сейчас выступил значительно лучше. Но чувствую, что могу боксировать лучше», — сказал Двали.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.

Бокс
Дмитрий Двали
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