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Сегодня, 21:01

Четыре российских боксера вышли в финал чемпионата Европы

Руслан Минаев
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Четверо россиян вышли в финал чемпионата Европы. Среди них — Эдмонд Худоян, Дмитрий Двали, Эдуард Саввин и Габил Мамедов.

Худоян выиграл у Эргюнала Себахтина из Болгарии в весовой категории до 48 кг. Двали был сильнее Ясена Радева в весе до 54 кг. Савин одолел Артура Базеяна из Армении в весе до 57 кг. Мамедов победил венгра Ричарда Ковача в весовой категории до 63,5 кг.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.

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