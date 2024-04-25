Кооль о победе в полуфинале чемпионата Европы-2024: «По плану было наращивать темп и выиграть за счет скорости»

Россиянка Анастасия Кооль поделилась эмоциями от выхода в финал чемпионата Европы по боксу.

Сегодня, 25 апреля, спортсменка одержала победу над представительницей Сербии Драганой Йованович. Поединок проходил в весовой категории до 52 кг.

«Я встречалась с соперницей из Сербии и знала, что будет давление с трибун, все будут поддерживать местную спортсменку. Но я была готова морально и физически к поединку. У меня всегда холодная голова перед выходом на ринг, оставляю все эмоции и выхожу ради победы. Сегодня по плану было наращивать темп и выиграть за счет скорости. Соперница сильно шла вперед и бросалась на меня, но мне удалось под нее подстроиться и выиграть», — сказала Кооль.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.