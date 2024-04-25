Молдажанова о выходе в финале чемпионата Европы: «Я очень уверена в себе»

Россиянка Альбина Молдажанова поделилась эмоциями после выхода в финал чемпионата Европы по боксу.

В четверг, 25 апреля, спортсменка, выступающая в весовой категории для 66 кг, победила представительницу Сербии Милену Матович.

«Полуфинальный бой провела с местной спортсменкой, но она работала на среднем уровне. Девочки из сборной России очень сильные и мощные, они составят хорошую конкуренцию в решающем поединке. Я очень уверена в себе, потому что у меня отличная команда и тренерский штаб», — сказала Молдажанова.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.