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Гаджимагомедов: «Я приехал в Белград за золотом»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр-2020 Муслим Гаджимагомедов поделился эмоциями от выхода в финал чемпионата Европы по боксу.

В четверг, 25 апреля, 27-летний спортсмен одержал победу над представителем Сербии Садамом Магомедовым в весовой категории до 92 кг.

«Я приехал в Белград за золотом. Сегодня у меня был братский спарринг, так как встречался со своим земляком. Мы родились в соседних селах, и неприятно боксировать против друга. Но на ринге дружбы быть не может, хотя братство во время боя мы чувствуем. Каждый из нас представляет свою страну, хотя сейчас мой оппонент выступает за Сербию. У нас не было выбора, каждому было важно выиграть и выйти в финал. Это спорт, и нам пришлось друг друга бить, мы спортсмены и нормально относимся к тому, чтобы делить ринг», — сказал Гаджимагомедов.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.

Бокс
Муслим Гаджимагомедов
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