Глава международной ассоциации ММА осудил детские бои в Грозном

Глава Международной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн осудил детские бои, которые состоялись во вторник в Грозном. Соревнования были приурочены ко дню рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Трое сыновей Кадырова (10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам) победили своих соперников на этом турнире, который был заявлен как показательный.

Ранее президент Союза ММА России и известный боец Федор Емельяненко осудил проведение таких боев и заявил, что подобные поединки среди детей могут нанести непоправимый ущерб как физическому состоянию ребят, так и психологическому.

– Я присоединяюсь к Емельяненко, дети могут выступать в боях, но должны быть определенные правила, – цитирует ТАСС Финкельштейна. – Так как мы говорим о спорте, то мы должны учесть все риски. У нас юноши с 18 до 21 года выступают в шлемах. А то, что я увидел, – это очень жестко и травмоопасно для детей, поэтому мне это очень не понравилось, с этим надо работать.

Нам надо заявить, что все это неправильно, детей надо оберегать. Придет время, и они смогут выступать в боях. Зачем делать так, что они травмируются и не смогут далее продолжать заниматься спортом. Нужно придерживаться правил официальной организации, которую сегодня представляет Федор Емельяненко.