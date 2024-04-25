Россиянин Садома выиграл бронзу на чемпионате Европы

Российский боксер Савелий Садома завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, победив Раштко Шимича из Сербии. Бой проходил в весовой категории до 80 кг.

Россияне Муслим Гаджимагомедов, Джамбулат Бижамов и Шарабутдин Атаев вышли в финал турнира.

Атаев выиграл у Велько Разнатовича из Сербии в весе до 86 кг. Гаджимагомедов победил серба Садама Магомедова в весовой категории до 92 кг, а Бижамов одолел Алмира Мемича из Сербии в весе до 75 кг.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.