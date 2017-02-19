Владимир Воронов: "С утра Митрион был здоров, а потом... Случайности я тут не вижу"

Владимир Воронов, тренер бойца ММА Федора Емельяненко, отметил, что его подопечный принял правильное решение, отказавшись от замены соперника после госпитализации американца Мэтта Митриона. Поединок между спортсменами должен был пройти в субботу в Сан-Хосе в рамках бойцовского шоу Bellator 172, однако был отменен из-за того, что Митрион попал в больницу из-за камней в почках.

– Трудно говорить об этой ситуации, не находясь на месте, – цитирует "Р-Спорт" Воронова. – Если с утра человек был здоровым, а за несколько часов до боя вылезает такая ерунда… Случайности я тут не вижу, хотя всякое может быть. Мне трудно осуждать. Теперь надо новый этап подготовки начинать. Для спортсмена не очень хорошо, когда готовишься и не выступаешь, а потом заново начинаешь подготовку. При этом о какой замене можно говорить, если ты готовишься к одному сопернику, а потом у тебя за пять минут до боя выйдет другой? Тут Федор принял правильное решение. Вообще эта ситуация в целом неприятная, но не смертельная.

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