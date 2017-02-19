Емельяненко может потерять на отмене боя порядка полумиллиона долларов

Как стало известно "СЭ", отмена поединка в Сан-Хосе может стоить российскому бойцу Федору Емельяненко от 500 тысяч до миллиона долларов. Бой Последнего Императора в рамках промоушена Bellator был перенесен на более поздний срок из-за болезни его соперника Мэтта Митриона, у которого в день поединка нашли камни в почках. Официально объявлено, что схватка состоится позже, когда Митрион разберется со своим здоровьем. В этом случае финансовые потери Федора и его команды будут минимальными. Однако всем известно, что в ММА и профессиональном боксе перенос поединка очень часто означает его полную отмену.

Емельяненко-старший обычно не разглашает финансовые условия своих контрактов. Однако известно, что в лучшие годы карьеры гарантированный гонорар Последнего Императора составлял около 2 миллионов долларов, а после серии поражений – около 400 тысяч. К этому могли добавляться бонусы за победы – до 50 процентов от гарантированного гонорара. В американских промоушенах Bellator и UFC редко фигурируют шестизначные суммы выплат бойцам. Хотя в ноябре прошлого года суперзведа UFC Конор Макгрегор получил за победу над Эдди Альваресом 3,5 миллиона долларов. Учитывая все обстоятельства, Федору навряд ли удалось выбить из Bellator сумму более чем в миллион за бой.

Не исключено также, что схема соглашения между Емельяненко и американским промоушеном более сложная. Известно, что контракт Fedor Team с Bellator рассчитан на 2+1 боя, третий бой - по договоренности сторон. Возможно, в нем фигурирует фиксированная сумма сразу за два боя или он включает в себя также гонорары бойцов из Fedor Team, выступающих в андеркарте шоу с участием Федора. Так в Сан-Хосе, несмотря на отмену поединка Емельяненко бился Анатолий Токов. Но, как бы то ни было, в переносе боя по инициативе соперника ничего хорошего для Федора нет. Он в любом случае потеряет деньги, потраченные на подготовку к февральскому поединку и на поездку в США. Другой вопрос – сколько в итоге составят его потери – несколько тысяч долларов или полмиллиона. (Дмитрий СОМОВ)