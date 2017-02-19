Лаваль может стать следующим соперником Емельяненко

Глава Bellator Скотт Кокер сообщил, что американский боец Мухаммед "Мо" Лаваль может стать следующим соперником Федора Емельяненко. Ранее поединок Емельяненко против американца Мэтта Митриона был перенесен из-за болезни соперника россиянина. У Митриона были обнаружены камни в почках.

"Какой бой я хотел бы увидеть? Федор против Мо Лаваля, это был бы отличный поединок", – цитирует ТАСС Кокера.

Скотт Кокер: "Постараемся сделать так, чтобы бой Емельяненко прошел в ближайшие пару месяцев" //

Камни в почках. Бой Емельяненко отменен //

Емельяненко может потерять на отмене боя порядка полумиллиона долларов