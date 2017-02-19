08:52 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Лаваль может стать следующим соперником Емельяненко

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Глава Bellator Скотт Кокер сообщил, что американский боец Мухаммед "Мо" Лаваль может стать следующим соперником Федора Емельяненко. Ранее поединок Емельяненко против американца Мэтта Митриона был перенесен из-за болезни соперника россиянина. У Митриона были обнаружены камни в почках.

"Какой бой я хотел бы увидеть? Федор против Мо Лаваля, это был бы отличный поединок", – цитирует ТАСС Кокера.

Скотт Кокер: "Постараемся сделать так, чтобы бой Емельяненко прошел в ближайшие пару месяцев" //
Камни в почках. Бой Емельяненко отменен //
Емельяненко может потерять на отмене боя порядка полумиллиона долларов

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