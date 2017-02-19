Скотт Кокер: "Постараемся сделать так, чтобы бой Емельяненко прошел в ближайшие пару месяцев"

Глава Bellator Скотт Кокер подчеркнул, что понимает разочарование болельщиков в связи с отменой боя между Федором Емельяненко и Мэтом Митрионом. Поединок был перенесен на более поздний срок из-за того, что у американца были найдены камни в почках.

– Мы все разочарованы, поскольку пришли сюда увидеть Федора в главном бою вечера, – цитирует MMAjunkie Кокера. – Сегодня утром Митрион чувствовал себя очень плохо, поэтому я настоял на том, чтобы его отвезли в больницу и проверили. По итогам медицинского обследования выяснилось, что у него камни в почках. По этой причине он испытывал серьезную боль.

Понимаем, что отменен серьезный бой, но здоровье спортсменов интересует нас в первую очередь. Собравшиеся болельщики разочарованы, но я надеюсь, что мы исправим эту ситуацию.

Мы перенесем бой Емельяненко. Постараемся организовать все так, чтобы следующий поединок Федора состоялся здесь же, в Сан-Хосе, и чтобы это случилось в ближайшие пару месяцев. Ничего гарантировать нельзя, но мы попробуем все сделать. Не могу сказать, будет ли Митрион его оппонентом, все зависит от здоровья Мэтта. Любой бой Емельяненко – это значимое событие в нашем видео спорта.