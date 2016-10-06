Владимир Хрюнов: "Поединки в Грозном проводились из хороших побуждений"

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов, заявил, что скандал, связанный с детскими боями по правилам MMA, которые состоялись 4 октября в рамках Гран-при WFCA "Ахмат", излишне раздут. Он призвал стороны обсудить причины конфликта и найти общий язык.

– Нужно перестать давать почву для комментариев, – сказал Хрюнов. – Это совершенно не нужно. Федору Емельяненко нужно близко поговорить с организаторами турнира, и постараться найти общий язык. Так будет намного легче решить эту проблему. Мне ясна позиция Федора, но я думаю, что и поединки в Грозном также проводились из хороших побуждений. (Сергей ФИШ)

Детские бои. Кто прав - Кадыров или Емельяненко?